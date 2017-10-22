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Efteni Kuş Cenneti için yeni proje hayata geçiyor

385 hektarlık suyla kaplı bölge için hazırlanan 45 milyon liralık proje ile göl, turizme kazandırılacak.

22.10.2017 - 13:17
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Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Kuş Cenneti, ev sahipliği yaptığı yaklaşık 150 tür kuş ve çeşitli endemik bitkileriyle ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Göçmen kuşların mola verdiği sahalardan biri olan ve 35'i kalıcı olmak üzere yaklaşık 150 türde kuşa ev sahipliği yapan 764 hektar alandaki canlı hayatı drone ile görüntülendi.

Efteni Kuş Cenneti için yeni proje hayata geçiyor

45 MİLYON LİRALIK PROJE

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ekiplerinin incelemesinin ardından 385 hektarlık suyla kaplı bölge için hazırlanan proje kapsamında, doğal kaynaklardan beslenen gölün çevresine yapılacak setlerle su seviyesi artırılacak.

Efteni Kuş Cenneti drone ile görüntülendi- FOTO GALERİ

Bölgenin turizme kazandırılmasını da sağlayacak 45 milyon liralık bütçeye sahip projede, çalışmaların ilerleyen günlerde başlayarak iki yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

Efteni Kuş Cenneti için yeni proje hayata geçiyor

"GÖLÜN DEĞERİ ARTACAK"

Gölün, proje aşaması tamamlanan bir çalışmayla çok güzel bir hal alacağını belirten Dağlı, "Göl, yeni yapılan projeyle değerini kat ve kat artıracak. Projenin adı 'Efteni Gölü Islah Projesi'dir. Orman ve Su İşleri Bakanımızın desteğiyle Devlet Su İşleri bu göl hakkında bir çalışma yaptı. Bir yıl boyunca proje üzerinde çalışıldı. Çok güzel bir proje ortaya çıktı. Gölün etrafının setlerle çevirmek suretiyle kalıcı bir yapıya sahip olması planlandı." diye konuştu.

Efteni Kuş Cenneti için yeni proje hayata geçiyor

GÖL ISLAH EDİLEREK TURİZME KAZANDIRILACAK

Projenin maliyetinin 45 milyon lira olduğunu aktaran Dağlı, "İhalesi gerçekleştirildi. Yakın bir zamanda inşaat başlayacak. Birkaç sene içerisinde su seviyesi yüksek bir göl olarak hizmet vermeye başlayacak. Orada bulunan çevre ve doğa çok güzel. Bu yapacağımız çalışmaya ayrı bir değer katacak. 385 hektar gibi büyük bir alanı kapsayacak. Düzce, İSKİ havzasında ve suyu ile tanınan bir kent. Bu projede de doğal suların birikimiyle oluşan bir gölü ıslah ederek turizme kazandırıyoruz. Çok yakın çevresinde Güzeldere ve Samandere gibi doğa harikası şelaleleri bulunan, Melen Çayı'nda rafting yapılan turizm bütünlüğü oluşuyor."

Gölün, bundan önceki senelerde kuşların seyredildiği bir yer olduğunu dile getiren Dağlı, bundan sonra çeşitli aktivitelerin yapılabileceği bir alan haline geleceğini vurguladı.

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