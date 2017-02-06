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Çanakkale'de 5.3 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

06.02.2017 - 07:10
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Çanakkale'de 5.3 büyüklüğünde deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5,3 büyüklüğündeki deprem saat 06.51'de kaydedildi.

Sarsıntının 9,25 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

ÇANAKKALE VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, ''İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yok. Ekiplerimiz depremin meydana geldiği bölgede tarama çalışması yapıyor.'' dedi.

Tavlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin yaptığı ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığını söyledi.

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