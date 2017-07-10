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Ege Denizi'nde 56 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir'in Çeşme ilçesinde lastik botla denize açılan Suriye uyruklu 56 göçmeni yakaladı.

10.07.2017 - 23:05
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 14.22'de Dalyan önlerinde bir grup göçmenin denize açıldığı ihbarı üzerine, Avrupa Birliği (AB) projeleri kapsamında temin edilen "TCSG-902" sahil güvenlik botu bölgeye yönlendirildi.

Denizdeki lastik botu durduran sahil güvenlik ekibi, 19'u erkek, 11'i kadın ve 26'sı çocuk olmak üzere Suriye uyruklu 56 göçmeni yakaladı.

Açıklamada, AB projeleri kapsamında tedarik edilen "TCSG-902" sahil güvenlik botunun Çeşme'de gerçekleştirdiği ilk görevini başarıyla yerine getirdiği kaydedildi.

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