Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir'in Dikili ilçesi Bademli açıklarındaki lastik botta bir grubun olduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.
TOPLAM 118 SIĞINMACI YAKALANDI
Yunan adalarına gitmeye çalışan lastik botu durduran ekipler, aralarında çocuk ve kadınların olduğu 31 Suriyeli sığınmacıyı yakaladı.
Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde de 87 kaçak göçmen yakalandı. Yabancı uyrukluların, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecekleri belirtildi.
Ege Denizi'nde yasa dışı göçle mücadele VİDEO
(Sahil güvenlik ve kurtardığı Suriyeli bebek)