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Ege Denizi'nde yasa dışı göçle mücadele

İzmir ve Aydın'da yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, aralarında Suriyeli sığınmacıların da olduğu 118 kişi yakalandı.

04.08.2017 - 11:25
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Ege Denizi'nde yasa dışı göçle mücadele

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir'in Dikili ilçesi Bademli açıklarındaki lastik botta bir grubun olduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.

Ege Denizi'nde yasa dışı göçle mücadele

TOPLAM 118 SIĞINMACI YAKALANDI

Yunan adalarına gitmeye çalışan lastik botu durduran ekipler, aralarında çocuk ve kadınların olduğu 31 Suriyeli sığınmacıyı yakaladı.

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde de 87 kaçak göçmen yakalandı. Yabancı uyrukluların, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecekleri belirtildi.

Ege Denizi'nde yasa dışı göçle mücadele VİDEO

Ege Denizi'nde yasa dışı göçle mücadele

Ege Denizi'nde yasa dışı göçle mücadele

Ege Denizi'nde yasa dışı göçle mücadele

(Sahil güvenlik ve kurtardığı Suriyeli bebek)

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