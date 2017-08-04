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1 Uşak'ta yıldırım çarpan kişi öldü Uşak'ın Eşme ilçesinde yıldırımın isabet ettiği kişi hayatını kaybetti.

2 FETÖ'cüler için tek tip kıyafet uygulaması başlıyor FETÖ'cü darbecilerin mesaj vermesini engellemek için "tek tip" kıyafette sona gelindi; badem rengi olacak kıyafetler dikim aşamasında.

3 Ayçiçek tarlaları, fotoğraf stüdyosuna döndü Trakya'da sarıya boyanan ve hasat zamanı yaklaşan ayçiçek tarlaları fotoğraf sanatçıları tarafından doğal stüdyo olarak kullanılıyor.

4 Beşiktaş'tan Gustavo Gomez atağı Pepe, Negredo ve Lens gibi yıldızları kadrosuna katan Beşiktaş, stoper bölgesine de Gustavo Gomez'i almayı planlıyor.

5 Kuruyan Düden Şelalesi devirdaim ediyor Düden Şelalesi kuruduktan 20 gün sonra sonra, devirdaim ile yapay gölete sahip oldu.

6 Ege Denizi'nde yasa dışı göçle mücadele İzmir ve Aydın'da yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, aralarında Suriyeli sığınmacıların da olduğu 118 kişi yakalandı.