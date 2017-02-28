Ege Üniversitesi Rektörü Beril Dedeoğlu oldu

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman 1-0 kazanılan Galatasaray derbisinin ardından büyük ilgi gören bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürriyet gazetesinin "karargah rahatsız" manşetinin bir terbiyesizlik, seviyesizlik olduğunu söyledi.

PKK’lı teröristlerin, FETÖ'nün verdiği liste sonucu MİT’in 52 ajanını bir günde infaz ettiği iddia edildi.

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TSK'dan karargah rahatsız manşetine açıklama

TSK, mesnetsiz eleştiriler için bir basın mensubuna değerlendirmede bulunulduğunu bu sırada bir rahatsızlıktan bahsedilmediğini açıkladı.