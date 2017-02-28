Ege Üniversitesi Rektörü Beril Dedeoğlu oldu

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun'un, "Hakkında yürütülen soruşturmanın selameti açısından" açığa alındığı, rektörlüğe vekaleten YÖK Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun atandığı bildirildi.
YÖK'ten yapılan açıklamada, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun'un, hakkında yürütülen soruşturmanın selameti açısından açığa alındığı belirtildi. Açıklamada, "Ege Üniversitesi Rektörlüğüne vekaleten YÖK Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu atanmıştır." denildi.
ALEV DEDEOĞLU KİMDİR
İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 1986 yılında mezun olan ve aynı üniversiteden doktora derecesini alan Dedeoğlu, 1999 yılında doçent, 2005 yılında profesör unvanını aldı.
1998-2002 yıllarında, Galatasaray Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürlüğünü yürüten Dedeoğlu, 2011'de YÖK üyesi oldu.
2015'te geçici seçim hükümetinde Avrupa Birliği Bakanlığı görevini yürüten Dedeoğlu, 11 Aralık 2015 tarihinde YÖK üyeliğine atandı.