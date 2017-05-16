Ege'de evlerin metrekare fiyatı 2 bin liradan başlıyor

Türkiye'nin öenmli turizm bölgelerinden olan Ege'de yazlık konutların fiyatı bulunduğu yere ve sunduğu imkanlara göre değişiyor.

Fiyatları belirlemede bazı kriterler bulunuyor. Bunlar arasında; site içerisinde olmasından denize yakınlığına, binanın yaşından malzeme kalitesine, konumundan büyüklüğüne kadar farklı kriterlere göre fiyatlandırılıyor.

METREKARESİ 2 BİN LİRADAN 12 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Ege'deki konutların metrekaresi 2 bin liradan başlayıp 12 bin liraya kadar çıkıyor. Çeşme'de yatırım için genellikle Alaçatı'da arsa fiyatlarının son bir yılda yüzde 25-30 yükseldiğini ve arsaların metrekare fiyatlarının bin 750- 2 bin lira seviyelerine ulaştığını aktaran Maya, "Çeşme'de planlanan yatırımlar sayesinde arsa ve konuttaki fiyat artışının devam edeceği söylenebilir. İzmir-İstanbul otoyol projesi ile yatırımların yapılmaya başlandığı, projenin tamamlanmasıyla bölgeye talebin daha da artacağı öngörülüyor." diye konuştu. Ayrıca Çeşme'de konutların metrekare fiyatının 7 bin 500-10 bin aralığında olduğu belirtildi.

URLA VE KARABURUN'A TALEP ARTTI

İzmir-İstanbul otoyol projesinin yanı sıra Gülbahçe-Karaburun Yolunun iyileştirilerek genişletilmesinin yarımada içerisindeki Urla ve Karaburun ilçelerine olan talebi artırdı. Bölgede 100-130 metrekare kullanımlı 3+1 yazlık konutlar, denize mesafesine ve manzarasına göre metrekaresi 2 bin ila 2 bin 750 TL seviyelerine ulaştı.

Bu bölgede eski ve yeni inşa edilen dubleks, tripleks müstakil konutların birim değerinin konuma ve yapı kalitesine bağlı olarak metrekaresi 6 bin TL ila 8 bin TL arasında değiştiğini kaydederek, genel olarak konutların 120-150 metrekare alanına sahip.

"BODRUM'DA METREKARE FİYATI 12 BİN LİRAYA ÇIKIYOR"

Bodrum'da ise Ortakent, Bitez ve Yalıkavak, Gümüşlük ve Turgutreis'te de yazlık konut kullanımlarının yaygın olduğu belirtiliyor. Maya, "Villalar yapım yılına, malzeme kalitesine, denize uzaklığı ve sahip olduğu manzaraya göre metrekaresi 6 bin ile 9 bin TL arasında değişiyor. Yalıkavak bölgesinde yüksek kesimlerde müstakil araziler içerisinde konumlu çok nitelikli ve üst kalitede A plus yazlık konutlar var. Geniş manzara olanağı bulunan ve deniz kıyısına ulaşımın rahatça sağlanabildiği konutlar üst gelir grubu tarafından tercih ediliyor. Yalıkavak bölgesinde villaların satış rakamlarının 9 bin ile 12 bin TL arasında değişiyor."