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Ege'de Suriyeli sığınmacıların kurtarılma anı

Muğla'nın Datça ilçesinde İstanköy Adası'na giderken, fırtınada sürüklenen lastik bottaki 13 Suriyeli sığınmacının kurtarılma anı, Sahil Güvenlik ekiplerince görüntülendi.

AA | 06.02.2018 - 03:41..
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Datça açıklarında kadın ve çocukların bulunduğu lastik botun batmak üzere olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.

Ege'de Suriyeli sığınmacıların kurtarılma anı

13 SIĞINMACI BOĞULMAKTAN KURTARILDI

Bölgeye giden ekiplerce bottaki aralarında hamile kadın ve çocukların da olduğu 13 Suriyeli sığınmacı tekneye alındı. Bu sırada fenalaşan hamile kadına da limanda bekleyen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Hamile kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen sığınmacılar Datça Emniyet Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Suriyeli sığınmacıların kurtarılma anı ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından görüntülendi.

Ege'de Suriyeli sığınmacıların kurtarılma anı

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