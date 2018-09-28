Ege'de tropik fırtına bekleniyor

Orta Akdeniz'de oluşması beklenen tropik fırtınanın Ege Bölgesi'ni etkileme ihtimaline karşı kentte hazırlıklar sürerken Büyükşehir Belediyesinin tüm ekipleri teyakkuza geçti.

2 GÜNDÜR KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bölgede saatteki hızı 100-120 kilometreyi bulan rüzgarın etkili olacağını, metrekareye 75 kilogram yağış düşeceğini açıkladığını, bunun çok yüksek bir etki olduğunu ve yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı bütün birimlerle 2 gündür kriz masası oluşturduklarını anlattı.

İzmir’de fırtına koordinasyon merkezinden 7/24 takip VİDEO

HASARLAR MİNİMİZE EDİLİYOR

Doğa olayını kameralardan takip ettiklerini, böylesi yüksek hızlı rüzgarı engellemenin mümkün olmadığını ifade eden Gökçe, kentte yaşanabilecek hasarları minimize etme üzerine çalıştıklarını aktardı.

Bütün birimlerde izinleri kaldırdıklarını, itfaiyenin su ve sel baskınları, arama kurtarma çalışmalarına karşı hazır olduğunu, bütün pompalar, vidanjörler ve su çekme araçlarının hazır tutulduğunu, İZSU'nun yoğun yağışa müdahale anlamında tüm kanal bakım araçları, tonajlı araçlar ve iş makinalarını hazır tuttuğunu, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ağaç devrilmesi ihtimaline karşı riskli bölgelerde 2 gündür budama çalışması yaptığını dile getiren Gökçe, bazı ağaçlı bölgelerde de çeliklerle sağlamlaştırma çalışması yürütüldüğünü, riskli bölgelerde ise ağaçların kaldırıldığını söyledi.

"YOĞUN TEYAKKUZ HALİNDEYİZ"

Fen İşleri Müdürlüğünün çatı uçmalarına karşı ekipmanlarıyla sahada olduğunu, vapur seferlerinin rüzgarın şiddetine göre iptal edilebileceğini belirten Gökçe, "İki gündür yoğun teyakkuz halindeyiz. Belediyenin tüm birimleri aktif hizmette. İtfaiye bin 260 personeliyle hazır. Sahada 4-5 bin personel olacak. Fırtınanın İzmir'de en yoğun olacak kısmı Çeşme yarımadası ve güneyi. Buna ilişkin hazırlık yapıyoruz. Bu bölgelerde ekipmanlarımızı çoğaltıyoruz." diye konuştu.

PAZAR GÜNÜNE DİKKAT

Tropik fırtınanın pazar günü öğle saatlerinde etkili olmasının beklendiğine dikkati çeken Gökçe, vatandaşların da buna karşı önlem almasının önemine vurgu yaptı. Fırtınada balkonlardaki saksı ve sabitlenmesi gereken elemanların uçabileceğine işaret eden Gökçe, bunların içeriye alınması, çok fazla dışarıya çıkılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Gökçe, "Umarım aktif görev icap edecek bir durum olmaz. Fırtına açık denizde sönümlenerek gelir. Çok büyük hasara yol açmadan, insanların burnu kanamadan sönümlenir diye umut ediyoruz." dedi.