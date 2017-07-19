Egemen Bağış'tan Alevi Derneği'ne Ziyaret

Avrupa Alevi Düşünce Derneği Genel Başkanı İsmet Abbasoğlu, Bakan Bağış ile Ramazan ayında Diriliş Gençlik Federasyonu iftarında tanıştıklarını ve diyaloğa açık yapısından etkilenerek kendisini derneklerine davet ettiklerini belirterek ziyaretinden dolayı müteşekkir olduklarını söyledi.
Başkan Abbasoğlu Alevi düşüncesinin daha iyi anlaşılabilmesinin Türkiye'nin iç huzuru için elzem olduğunu vurgulayarak bu tür diyalog girişimlerini arttırmayı hedeflediklerini anlattı. Ak Parti Bakırköy Belediye Başkan adayı Mehmet Emin Ertekin ve partililer de Bakan Bağış'a ziyaret boyunca eşlik etti.
BİZİM YAPTIĞIMIZ ANAYASAL VE İNSANI SORUMLULUĞU ÜSTLENMEKTİR
Bakan Bağış da yaptığı konuşmada davet için teşekkür ederek devletin görevinin farklılıkları tanımlamak değil, tanımak olduğunu vurguladı.
Bağış konuşmasında "Anayasamızdaki tanımıyla demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimiz, bütün inanç gruplarına, mezheplere, dini anlayışlara eşit mesafede durmak, hepsinin din ve vicdan özgürlüğünü garanti altına almak durumundadır. Bizim yaptığımız da Türkiye’de yıllarca yerine getirilemeyen bu Anayasal ve insani sorumluluğu üstlenmektir. Birlik ve beraberliğimize kasteden birçok örnekler yaşadık. Malatya’da, Sivas’ta yaşananları, Gazi Mahallesi olaylarını unutamayız.
ÜLKEDEKİ BÜTÜN İNANÇ KESİMLERİNİN SORUNLARI BİZİM SORUNUMUZDUR
Dersim’de yapılanları nasıl görmezden gelebilir, orada yaşanan acılara karşı nasıl vicdanımızı kapatabiliriz? İşte o yüzdendir ki Cumhuriyet tarihinde hiçbir Hükümetin, hiçbir liderin cesaret edemediği o özrü Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan olarak bizzat devlet adına diledi ve Dersim’de yaşanan acıları sahiplendi. Ülkemizdeki bütün inanç kesimlerini sorunları bizim sorunumuzdur. İşte onun için, samimiyet içinde sorunları çözmenin, yüzyıllardır devam eden meseleleri artık bir çözüme kavuşturmanın mücadelesini veriyoruz.
Milli Birlik ve Kardeşlik Projemiz çerçevesinde, Alevi kardeşlerimizle, azınlıklarla, Romanlarla bir araya geldik. Yüzyıllardır dile getirilmeyen, kimse tarafından işitilmeyen sorunları biz dile getirdik, sorunları biz dinledik. Sayın Cumhurbaşkanımızın Muharrem iftarında Alevi vatandaşlarımızla kucaklaşması, Alevi çalıştayları, Atatürk’ten sonra ilk kez Cem Evi ziyaret eden Cumhurbaşkanının Ak Partili olması, Hacı Bektaş Üniversitesinin kurulması gibi tarihi adımları attık. Provokasyonlar ve fanatik yaklaşımlar bizim dayanışmamızı hiçbir zaman engelleyemedi, bundan sonra da engelleyemeyecektir." dedi.
HEPİMİZ DEVLETE EŞİT MESAFEDEYİZ
"Bu ülkede hiç kimse ayrıcalıklı, seçkin değildir, olamaz" diyen Bakan Bağış sözlerini şöyle sürdürdü "Devletin hizmetleri karşısında hepimiz eşit mesafedeyiz, hepimiz birinci sınıf vatandaşız. Biz, üzerinde yaşadığımız toprakların hep birlikte sahibiyiz. Biz Türküyle Kürdiyle, Alevisiyle Sünnisiyle biriz. Biz hep birlikte Türkiye’yiz. Aynı yoldan geçmişiz biz. Aynı sudan içmişiz biz. Hazreti Hasan ve Hüseyin, Peygamber Efendimizin, “cennet çocuklarının efendileri” diye övdüğü ve haklarında, “Allah’ım, ben onları seviyorum, sen de sev!” diye dua ettiği, adlarını bizzat kendisinin koyduğu çok sevgili torunlarıdır. Bizler, Kerbela’ yı her an yüreğimizde taşıdık, taşıyoruz." diyen Bağış; Âşık Veysel'in dizeleriyle devam etti:
"Değil miyiz, hep bir kardaş,
Bizi yakar bizim ataş
Söndğrmektir tek çaresi"
O yüzden kardeşliğimize her zamankinden daha çok sahip çıkacağız. Peygamber Efendimizden, İmam Ali’den, 12 İmam’dan aldığımız öğretilere her zamankinden daha çok sahip çıkacak, bunların gereğini yerine getirmeye devam edeceğiz.
“Gelin canlar bir olalım” çağrısını daha yüksek sesle haykıracak, bu mesajla insanlığı kardeşliğe, barışa davet edeceğiz."
Ziyaret ikram ve anı fotoğrafları çekilmesi sonrası son buldu.