Egemen Bağış'tan Alevi Derneği'ne Ziyaret

Avrupa Alevi Düşünce Derneği Genel Başkanı İsmet Abbasoğlu, Bakan Bağış ile Ramazan ayında Diriliş Gençlik Federasyonu iftarında tanıştıklarını ve diyaloğa açık yapısından etkilenerek kendisini derneklerine davet ettiklerini belirterek ziyaretinden dolayı müteşekkir olduklarını söyledi.

Başkan Abbasoğlu Alevi düşüncesinin daha iyi anlaşılabilmesinin Türkiye'nin iç huzuru için elzem olduğunu vurgulayarak bu tür diyalog girişimlerini arttırmayı hedeflediklerini anlattı. Ak Parti Bakırköy Belediye Başkan adayı Mehmet Emin Ertekin ve partililer de Bakan Bağış'a ziyaret boyunca eşlik etti.

BİZİM YAPTIĞIMIZ ANAYASAL VE İNSANI SORUMLULUĞU ÜSTLENMEKTİR

Bakan Bağış da yaptığı konuşmada davet için teşekkür ederek devletin görevinin farklılıkları tanımlamak değil, tanımak olduğunu vurguladı. Bağış konuşmasında "Anayasamızdaki tanımıyla demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimiz, bütün inanç gruplarına, mezheplere, dini anlayışlara eşit mesafede durmak, hepsinin din ve vicdan özgürlüğünü garanti altına almak durumundadır. Bizim yaptığımız da Türkiye’de yıllarca yerine getirilemeyen bu Anayasal ve insani sorumluluğu üstlenmektir. Birlik ve beraberliğimize kasteden birçok örnekler yaşadık. Malatya’da, Sivas’ta yaşananları, Gazi Mahallesi olaylarını unutamayız. ÜLKEDEKİ BÜTÜN İNANÇ KESİMLERİNİN SORUNLARI BİZİM SORUNUMUZDUR Dersim’de yapılanları nasıl görmezden gelebilir, orada yaşanan acılara karşı nasıl vicdanımızı kapatabiliriz? İşte o yüzdendir ki Cumhuriyet tarihinde hiçbir Hükümetin, hiçbir liderin cesaret edemediği o özrü Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan olarak bizzat devlet adına diledi ve Dersim’de yaşanan acıları sahiplendi. Ülkemizdeki bütün inanç kesimlerini sorunları bizim sorunumuzdur. İşte onun için, samimiyet içinde sorunları çözmenin, yüzyıllardır devam eden meseleleri artık bir çözüme kavuşturmanın mücadelesini veriyoruz.