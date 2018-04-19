Ege'nin ilk emlak fuarı haziran ayında yapılacak

Ege'de düzenlenecek fuara İzmir Emlak Komisyoncuları Odası ve İzmir Ticaret Odası önderlik edecek.

SEKTÖRÜN ÖNDE GELENLERİ KATILACAK

Fuarda bölgenin en büyük firmaları sektörün öncü markaları ve tanınan isimleri katılacak. Fuara katılımın yüksek olması nedeniyle ziyaretçilerin de artacağı düşünülüyor.

TANITIM ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Fuarın bugün İstanbul’da tanıtım toplantısı düzenlenirken fuar tarihine kadar farklı şehirlerde ve otellerde fuarın tanıtım çalışmalarına devam edilecek. Bu sayede katılımcı sayısının daha da artması bekleniyor.