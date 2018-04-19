taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.987
USD
4,0358
EURO
4,9953
ALTIN
175,43
PETR
74,1100

Ege'nin ilk emlak fuarı haziran ayında yapılacak

Türkiye'nin emlak sektöründeki yeni gözdesi Ege'de 21 Haziran'da ilk emlak fuarı düzenlenecek.

Haber Merkezi | 19.04.2018 - 11:57..
  1. Haberler
  2. Emlak

Ege'de düzenlenecek fuara İzmir Emlak Komisyoncuları Odası ve İzmir Ticaret Odası önderlik edecek.

SEKTÖRÜN ÖNDE GELENLERİ KATILACAK

Fuarda bölgenin en büyük firmaları sektörün öncü markaları ve tanınan isimleri katılacak. Fuara katılımın yüksek olması nedeniyle ziyaretçilerin de artacağı düşünülüyor.

Ege'nin ilk emlak fuarı haziran ayında yapılacak

TANITIM ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Fuarın bugün İstanbul’da tanıtım toplantısı düzenlenirken fuar tarihine kadar farklı şehirlerde ve otellerde fuarın tanıtım çalışmalarına devam edilecek. Bu sayede katılımcı sayısının daha da artması bekleniyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Sur Yapı Antalya AVM 2023'te tamamlanacak
Sur Yapı'nın Antalya'da hayata geçireceği dev kentsel dönüşüm projesinde yer alan Antalya AVM, 2023'e yetiştirilecek.
Yılmaz: Gayrimenkul sektörüne düzenleme yapılmalı
Dap Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, gayrimenkul sektöründe teknik yeterlilik ve sermaye kriterleri için bir düzenleme yapılması gerektiğini dile getirdi.
Sur Yapı Antalya AVM 2023'te tamamlanacak
Sur Yapı'nın Antalya'da hayata geçireceği dev kentsel dönüşüm projesinde yer alan Antalya AVM, 2023'e yetiştirilecek.
Yatak odası dekorasyonunda renk seçimi
Renklerin insan hayatındaki etkileri oldukça büyüktür ve bu renkler dekorasyon ile buluşunca evin ruh hali birden değişir....
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erken seçimde ittifak oyları nasıl hesaplanacak

Erken seçimde ittifak oyları nasıl hesaplanacak

126
Suudi Arabistan'a ilk sinema salonu açıldı

Suudi Arabistan'a ilk sinema salonu açıldı

79
Bekir Bozdağ'dan erken seçim açıklaması

Bekir Bozdağ'dan erken seçim açıklaması

53
Fatih Portakal CHP'nin 'hazırız' açıklamasına sinirlendi

Fatih Portakal CHP'nin 'hazırız' açıklamasına sinirlendi

71
Guardian'ın seçim hazımsızlığı

Guardian'ın seçim hazımsızlığı

199
Cengiz attı Roma kazandı

Cengiz attı Roma kazandı

14
Hadise kilolarından kurtuldu

Hadise kilolarından kurtuldu

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM