Eğitim Sen şehit öğretmene 'öldü' dedi

Batman'da öğretmenlik yapan 22 yaşındaki öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, hain terör saldırısında PKK'lı teröristler tarafından şehit edildi.
EĞİTİM SEN PKK'YA TERÖRİST DİYEMEDİ
Öğretmenlerin sözde haklarını savunan Eğitim Sen internet sitesinde yayınladığı başsağlığı mesajında ise şehit öğretmene 'öldü' yazarak, öğretmenin şehit düşmesinden hükümeti sorumlu tuttu.
EĞİTİM SEN'E TEPKİLER...
Yayınladığı mesajında şehit olan öğretmeni 'öldü' şeklinde veren, PKK'ya terörist diyemeyen terör sevici Eğitim Sen'e sosyal medyadan tepki yağdı.
İşte o tepkiler;