Eğitim Sen, hain terör saldırısında Öğretmen Aybüke Yalçın'ın şehit düşmesinden hükümeti suçladı.

Eğitim Sen şehit öğretmene 'öldü' dedi

3

Fenerbahçe seride farkı açıyor

Fenerbahçe, Spor Toto Basketbol Ligi final serisinin ikinci maçında Beşiktaş'ı 83-74 mağlup etti ve durumu 2-0 yaptı.