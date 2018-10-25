Eğitimciler yeni eğitim sisteminden memnun

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedeflerimize ulaşamadık dediği alanlardan biri olan eğitimde, 2023 Eğitim Vizyonu adı altında, yeni eğitim sistemi kamuoyu ile paylaşıldı.

OLUMLU NOT ALDI

Üç yılda 22 alt başlıkta 140 maddenin gerçekleştirilmesi hedeflenen taahhütnamede, zorunlu ders saatleri ve sayıları azalırken, ilkokulda teneffüs sürelerinin uzaması, ödevlerin hafifletilmesi, 5 yaş erken çocukluk eğitiminin zorunlu eğitim kapsamına alınması öngörülüyor. Uzmanlar, yeni sistemin Yeni Zelanda ve Fransa’daki sisteme benzediğini vurguluyor.





"KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER İÇERİYOR"

Bahçeşehir Üniversitesi rektör danışmanı Turgay Polat, 2023 Vizyonu'nu,"Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim felsefesinden işleyişine kadar köklü bir değişiklik içeren vizyon belgesiyle karşılaştık. Eğitim sistemimizin temel felsefesi olan çocukları birbirine benzetme ilkesini değiştirip, farklılaştırma anlayışıyla hazırlanmış bir belge” diye değerlendirdi.

"HEPİMİZİN HEMFİKİR OLDUĞU BAKAN"

Eğitimci Sadık Gültekin ise, Bakan Ziya Selçuk için, "Buradaki maddeler, aklı selim, üzerinde hemfikir olduğumuz, hepimizin gerçekleşmesini istediği hedefler. Bunlar üç yılda gerçekleşir mi, niyet var ama ne kadar sürede hedeflere ulaşılır, biraz daha süreye ihtiyaç var” yorumunu yaptı.



