Eğitimcilerin soru hazırlama kampı bitti

Üniversiteye gitme imkânı olmayan, ailesi okutmayan, eğitime doymayanların adresi, burası. Eskişehir’deki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde 3 milyon 200 bin kayıtlı öğrenci var. Bu, 7 milyon 560 bin 371’i bulan toplam üniversite öğrencisinin neredeyse yarısı. 186 üniversitenin lisansında örgün eğitim alan 1 milyon 835 bin 192 kişinin ise iki katı.

ATILMA OLMAYAN OKUL

Öğrencileri arasında ev kadını da var, emekli de, milletvekili de. Yaklaşık 2 milyonu pasif yani kaydını yenilemeyip eğitime ara verenlerden oluşuyor. Bunlar, istediğinde devam edebiliyor. Okulda atılma yok.

Açıköğretimliler 26-27 Mayıs’ta bu yılki son sınavlarına girdi. Soruların hazırlanması ise eğitimcilere adeta hapis hayatı yaşatırıyor.

DIŞARIYLA BAĞLANTILARI KESİLİYOR

Dışarıyla olan bağlantıları kesilen eğitimciler, milyonlarca öğrencinin girdiği açıköğretim sorularını hazırlamak için üç hafta süren kampa girdiler. Geçtiğimiz hafta sınavların bitmesiyle birlikte soru hazırlayan görevliler de özgürlüklerine kavuştular.

SORULAR, KAPALI ZARF VE CD İLE TESLİM EDİLİYOR

Hürriyet'te yer alan habere göre, sınavlar için tüm üniversitelerin hocalarından soru talep ediliyor. 5 binin üzerinde soru hazırlayan bile oluyor. Sorular, kapalı zarfta CD’yle teslim ediliyor.

Açık zarflar imha ediliyor. Bunları fakültenin 8’inci katındaki Test Araştırma Birimi (TAB)’ yürütüyor. TAB’da YÖKDİL, çeşitli bankaların ve bakanlıkların sınavları da hazırlanıyor.

60 kişinin çalıştığı TAB’a görevli haricinde kimse giremiyor. Giriş, çıkışlar kartla. Kitapçıkları, birim müdürü ve iki yardımcısı şifreli harici bellekle matbaaya teslim ediyor.

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINIYOR

Matbaa da kampüste. 286 güvenlik kamerası 24 saat çalışıyor. Eskiden burada doberman köpekleri nöbet tutuyormuş. Binada yatakhane, yemekhane, duş gibi bir insanın yaşaması için gerekli alanlar bulunuyor. Çünkü sınavlardan üç hafta önce 105 kişilik ekip kampa giriyor. Bunlar, üniversitede çalışan işçi ve memurlar.

HABERLER MÜDÜRDEN

Telefon, bilgisayar yasak. Ailelerle görüşmek de. Yanlarına sadece kıyafet alabiliyorlar. Dinlenme saatinde televizyon izliyorlar. İçeridekilere doğum ya da ölüm haberini birim müdürü veriyor. Acil durumda hastaneye güvenlik ekibiyle götürülüyorlar.

Özel bir odada kimseyle görüşmeden tedavi ediliyorlar. Vefat halinde birinci derece yakınlar dışında kimse çıkamıyor, cenazeye gidemiyor.





MUTLU SON

2014’ten beri görevli Basımevi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Levent Akyalçın, "Personelin üstü X-ray’de aranıyor. Alkole, uyuşturucuya varana kadar detaylı araştırmadan geçiriyoruz. Soruların basımı ve cevap kağıdıyla eşleştirip kutularla sevkiyatından sorumluyuz. Farklı gruplara ait 680 çeşit toplamda 2.7 milyon soru kitapçığı hazırlanıyor. 21 bin 200 kutuda birleştiriliyor ve 3 binden fazla salonda sınav yapılıyor. ÖSYM’nin bir yılda yaptığı sınavın üç katını düzenliyoruz. Üç hafta burada çalışanların özgürlüğünü kısıtlamış oluyoruz. Bu gönüllü iş. Çok yüksek ücret de almıyorlar. İnsanların ailelerine kavuşması çok özel bir duygu. Çocuklar, babalarına koşuyor, eşler sarılıyor. Çok duygusal, yüreğim kaldırmıyor. Güzel bir sürecin sonunda, keyifli bir buluşma oluyor." dedi.

EĞİTİM FABRİKASI

Açıköğretimden sorumlu rektör yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekanvekili Prof. Dr. Yücel Güney, "30 yıldır eğitim veriyoruz. Yaklaşık 1.500 ders kitabımız, 3 bin editör, 9 bin yazarımız var. Ün yapmış akademisyenler, tarihçiler de destek veriyor. Türkiye’nin tüm programlarıyla uzaktan eğitime döneceğini, geleceğin bu olduğunu düşünüyorum. Online malzeme gelişip internet ortamı büyüdükçe çok okumak isteyen topluma başka türlü hizmet edemezsiniz. İkinci defa bölüm okuyan 40-50 bin kişi var" ifadelerini kullandı.