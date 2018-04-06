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Eğitimde yeni dönem başlıyor: TEOG'suz sınav

Ortaokullardan liseye geçişte TEOG’un kaldırılmasının ardından yeni sistemin ayrıntıları netleşti.

İHA | 06.04.2018 - 15:17..
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Eğitimde yeni dönem başlıyor: TEOG'suz sınav

Milli Eğitim Bakanlığı da sınavlı ve sınavsız öğrenci alacak liselerle ilgili tüm çalışmaları tamamladı. Öğrencilerin TEOG kabusu bitti, şimdi sadece isteyen öğrenciler sıralama ile öğrenci alan okulların sınavına girecek.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı TEOG’un kaldırılmasının ardından liselere geçişle ilgili hazırladığı çalışmanın tüm detaylarını tamamladı. Yeni eğitim modelinde öğrencilerin yüzde 90’ı mahallesindeki okula yerleştirilecek.

Eğitimde yeni dönem başlıyor: TEOG'suz sınav

EĞİTİM VE KAYIT BÖLGELERİ OLUŞTURULACAK

Sınavsız mahalli kayıtlar Anadolu, Mesleki ve Teknik Anadolu ile Anadolu İmam Hatip liselerini kapsayacak. Bu liseler için öğrenci, adres ve ortaokul bazlı olarak gruplandırılacak.

Eğitimde yeni dönem başlıyor: TEOG'suz sınav

Eğitim ve kayıt bölgeleri oluşturularak, her bölgede, okul türünden en az 9 lise yer alacak. Öğrenciler zorunlu 5 tercih yapacak. Nisan ayının son haftasında eğitim bölgeleri, e-okul üzerinden veli ve öğrencilerin bilgilerine sunulacak.

Eğitimde yeni dönem başlıyor: TEOG'suz sınav

SONUÇLAR TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Yerleştirme sonuçları temmuz sonunda ilan edilecek. Öğrenciler ikamet ettiği eğitim bölgesinde bulunan liselere nakil yaptırabilecek. Yüzde 10’lu dilim için de merkezi sınav yapılacak.

Sınavla öğrenci alacak fen ve sosyal bilimler liseleri ile proje okulların listesi de ay sonunda kamuoyuna açıklanacak. Liselere geçiş sınavı adı verilen sınav 2 Haziran tarihinde yapılacak.

Uzmanlara göre sınav, ezbere dayalı sorular yerine öğrencilerin yorum ve analiz yeteneklerini ölçer mahiyette olacak.

UZMANLARDAN TAVSİYELER

Düzenli tekrar yapmak için her dersle ilgili sene başından bu yana işlediğiniz, tekrar yapmanız gereken konuları günlere bölerek bir tekrar programı oluşturun. Tekrar programınızı bir güne en fazla üç ders çalışacak şekilde yapın, ve bol bol test çözün.

Eğitimde yeni dönem başlıyor: TEOG'suz sınav


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