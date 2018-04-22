İzmir'de çeşitli temaslarda bulunan İsmet Yılmaz, insanın en değerli birikiminin eğitim, ülkelerin de en değerli sermayesinin ise beşeri sermaye olduğunu ifade ederek, bir toplumun kalkınması için önce yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

"MİLLİ EĞİTİME AYRILAN PAY YÜZDE 100'DEN FAZLA OLDU"

Bakan Yılmaz, "Hedefiniz ne kadar büyükse yapmanız gerekenler de o kadar çoktur. Bizim dönemimizde eğitime bazı alanlarda 80 yılda yapılanlara denk, bazı alanlarda ise 80 yılda yapılanlardan kat kat fazla hizmet sunuldu. Milli gelirden eğitime ayrılan pay yüzde 100'den fazla arttı.

2002'de yüzde 2,9, şimdi 6,2. Merkezi hükümet bütçesinden ayrılan pay 2002'de 11 milyar liradan azdı, şimdi 134 milyar liradan fazla. 80 yılda yapılan derslikten daha fazlası bu dönemde yapıldı. 2002'ye kadar 367 bin derslik varken bu dönemde 387 bin derslik yapıldı. 512 öğretmenimiz vardı, 584 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik." dedi.

"KIZLARDA OKULLAŞMA ORANI ARTTI"

"Kızlarımızın yükseköğretimde okullaşma oranı 3 kattan fazla arttı. 2002'de yüzde 12'ydi, şimdi yüzde 44. 15 yaş üzeri okuma yazma bilmeyenlerin oranı yaklaşık 4 kat azaldı. 2002'de yüzde 14.9'du, şimdi yüzde 4."

Okul öncesi kurumların sayısının da 3 kat arttığına işaret eden Yılmaz, özel eğitimkurumlarındaki öğrencilerin sayısının da 2002'de 230 bin iken 1 milyon 327 bine çıktığı bilgisini verdi.