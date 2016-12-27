Eğitime kar engeli

MEB'in yaptığı açıklamaya göre 27 Aralık Salı günü bir çok ilde okullar tatil edildi. Peki asıl merak uyandıran İstanbul, Ankara, İzmir, Bolu gibi illerde okullar tatil mi? Bu soruların cevabını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz...

KONYA

Konya'nın Merkez Selçuklu, Karatay ve Meram ile Ahırlı, Akören, Altınekin, Akşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Doğanhisar, Derbent, Derebucak, Ilgın, Karapınar, Kadınhanı, Beyşehir, Çumra, Güneysınır, Sarayönü, Seydişehir, Hadim ve Taşkent ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların yoğun kar yağışı dolayısıyla 27 Aralık Salı tatil edildiği belirtildi.

KARAMAN

Karaman'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

MERSİN

Mersin'in Mut ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilirken, Gülnar ilçesinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

İlçe merkezindeki diğer okullarda ise eğitimin devam edeceği belirtildi.

AKSARAY

Aksaray'ın Eskil, Ortaköy, Sarıyahşi, Ağaçören ilçeleri ile merkeze bağlı Sultanhanı beldesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

YOZGAT

Yozgat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

ÇORUM

Çorum'un Alaca ilçesindeki okullarda, kar yağışı nedeniyle bugün eğitim yapılmayacak.