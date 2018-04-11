Eğlenceli ve zihin açıcı bir kitap: Maymun Kadar Aklım Olsa

Hayvanlar, insanın sadece fizyolojisinin değil, psikolojisinin analizinde de başvurulan en özel varlıklar. Ancak psikologlar, zooloji biliminin sınırlarını zorluyor, köpekler için kişilik testleri, güvercinler için zeka bulmacaları hazırlıyorlar. Kimisi balıklara mantık yürütme problemleri veriyor, kimisi papağanlardan ritim tutmalarını istiyor. Ama Ben Ambridge, bir adım daha atarak sınırları biraz daha zorluyor…

(Ben Ambridge)

MAYMUN KADAR AKLIM OLSA

Ben Ambridge, Maymun Kadar Aklım Olsa’da, onlarca interaktif bulmaca, test, oyun ve soru üzerinden giderek, doğanın harikalarına karşı insanın kendisini sınamasını sağlıyor. Sizi hayvanlar aleminde bulunan yerinize dair yargılarınızı gözden geçirmeye davet ediyor.

Oldukça eğlenceli bir anlatımla birikimlerini paylaşan Ambridge, size bambaşka bir bakış açısının kapılarını aralıyor…

Hazır mısınız?

Maymun Kadar Aklım Olsa

Ben Ambridge

Domingo Yay.

S.: 287

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Damla Karakuş

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