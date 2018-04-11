taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.253
USD
4,1438
EURO
5,1365
ALTIN
181,07
PETR
72,4700

Eğlenceli ve zihin açıcı bir kitap: Maymun Kadar Aklım Olsa

Prof. Ben Ambridge, akıllı kapuçinler, psişik köpekler, solak filler, dilbilimci yunuslar, duygusal vampirler ve evrimin daha nice olağanüstü örneğinden oluşan “Psikoloji Sirki” ile şehre geldi.

Özel Haber | 11.04.2018 - 17:29..
  1. Haberler
  2. Kitap
Eğlenceli ve zihin açıcı bir kitap: Maymun Kadar Aklım Olsa

maymun kadar aklım olsa

Hayvanlar, insanın sadece fizyolojisinin değil, psikolojisinin analizinde de başvurulan en özel varlıklar. Ancak psikologlar, zooloji biliminin sınırlarını zorluyor, köpekler için kişilik testleri, güvercinler için zeka bulmacaları hazırlıyorlar. Kimisi balıklara mantık yürütme problemleri veriyor, kimisi papağanlardan ritim tutmalarını istiyor. Ama Ben Ambridge, bir adım daha atarak sınırları biraz daha zorluyor…

Eğlenceli ve zihin açıcı bir kitap: Maymun Kadar Aklım Olsa

(Ben Ambridge)

MAYMUN KADAR AKLIM OLSA

Ben Ambridge, Maymun Kadar Aklım Olsa’da, onlarca interaktif bulmaca, test, oyun ve soru üzerinden giderek, doğanın harikalarına karşı insanın kendisini sınamasını sağlıyor. Sizi hayvanlar aleminde bulunan yerinize dair yargılarınızı gözden geçirmeye davet ediyor.

Oldukça eğlenceli bir anlatımla birikimlerini paylaşan Ambridge, size bambaşka bir bakış açısının kapılarını aralıyor…

Hazır mısınız?

Eğlenceli ve zihin açıcı bir kitap: Maymun Kadar Aklım Olsa

Maymun Kadar Aklım Olsa

Ben Ambridge

Domingo Yay.

S.: 287

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Aşkı bulmanın ve korumanın bilimsel yolları: Bağlanma
İki insan romanlarda, filmlerde birbirini bulur, aşık olur ve o sonsuz mutluluk başlar. Peki ya gerçek hayatta?
Edgar Alan Poe ve Marilyn Monroe buluştu: Deniz Dibindeki Bar
Dünyanın, hatta evrenin farklı bölgelerine ait 24 öykü ve sıra dışı insanlarla hazır mısınız?
Haftanın önerileri
Kitap Ayracı, bu hafta hangi kitapları öneriyor?
Behçet Necatigil Şiir Ödülü'nün sahibi Şükrü Erbaş oldu
Bu yıl Behçet Necatigil Şiir Ödülü'ne "Kuş Uçar Kanat Ağlar" şiir kitabıyla Şükrü Erbaş layık görüldü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yiğit Bulut'un dolar yorumu

Yiğit Bulut'un dolar yorumu

448
Dev filo Akdeniz'e ilerliyor

Dev filo Akdeniz'e ilerliyor

267
Trump: Hazırlan Rusya, çünkü bu füzeler gelecek

Trump: Hazırlan Rusya, çünkü bu füzeler gelecek

307
FOX'ta sahaya çıkan başörtülü çocuklar hedef gösterildi

FOX'ta sahaya çıkan başörtülü çocuklar hedef gösterildi

408
Deniz Baykal, Erdoğan'ı Afrin için tebrik etti

Deniz Baykal, Erdoğan'ı Afrin için tebrik etti

58
Suudi Arabistan PKK'ya yardım gönderdi

Suudi Arabistan PKK'ya yardım gönderdi

224
THY'de uçak içi ısısı 23 dereceye sabitlendi

THY'de uçak içi ısısı 23 dereceye sabitlendi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM