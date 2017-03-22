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Eğribel Tüneli'nin yüzde 50'si tamamlandı

Tamamlandığında Türkiye'nin en büyük 3'üncü tüneli olacak Eğribel Tüneli'nin yüzde 50'sinin inşası sonlandı.

22.03.2017 - 15:19
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Eğribel Tüneli'nin yüzde 50'si tamamlandı

Uzunluğu 11 bin 800 metre olan ve Türkiye'nin en büyük üçüncü, Karadeniz Bölgesi'nin ise ikinci en uzunu olacak olan Eğribel Tüneli'nde çalışmalar devam ediyor.

Eğribel Tüneli'nin yüzde 50'si tamamlandı

TRAFİĞİ RAHATLATACAK

İncelemenin ardından açıklama yapan Giresun Valisi Hasan Karahan, Giresun'u İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayacak olan tünelin aynı zamanda Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar arasındaki ulaşımı rahatlatacağını söyledi.

Eğribel Tüneli'nin yüzde 50'si tamamlandı

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Türkiye'nin en büyük üçüncü, Karadeniz Bölgesi'nin ise ikinci en uzunu olacak tünelin çift yönlü yapılmaya devam ettiğini ve şu ana kadar yüzde 50'sinin de tamamlandığını belirten Vali Karahan, "Tünelin her birinin uzunluğunun 5 bin 900 metre, toplam da ise 11 bin 800 metredir. Şu an itibariyle çift taraflı olarak yaklaşık 3 bin metrelik bölüm tamamlanmış durumda. Tünellerin Tamdere girişi ve Asarcık çıkışı olmak üzere her iki ağızda da kazı destek çalışmaları sürüyor. Tünelin hizmete açılmasıyla birlikte yüksek rakımdan dolayı kış aylarında aşırı kar yağışı ve buzlanmanın yaşandığı Eğribel Geçidi'ndeki olumsuzluklar da tarihe karışacak. Bu tüneller ilimize sosyal, ticari birçok katkısı olacak." dedi.

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