Ehliyeti olanlara zorunlu trafikte saygı dersi

Milli Eğitim Bakanlığı; Emniyet Genel Müdürlüğü, Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu ile yaptığı protokol doğrultusunda, yeni bir uygulamayı daha hayata geçirmeye hazırlanıyor.

25 MİLYON SÜRÜCÜYE TRAFİKTE SAYGI EĞİTİMİ

Çalışma ile karayolu trafik güvenliğinin sağlanması, bireylerin trafik sorununa karşı duyarlılıklarının artırılması ve toplumsal farkındalık oluşturulması için Türkiye genelinde 25 milyon ehliyet sahibi sürücüye "saygı eğitimi" verilmesi öngörülüyor.

Eğitimler, ehliyet sınavlarındaki trafik adabı testindeki "adap ve trafik", "trafikte temel değerler", "trafikte empati ve iletişim", "trafikte hak ihlalleri", "trafikte diğerlerinin sürücü davranışlarına etkisi" gibi temel başlıklarda ele alınacak.

Eğitimlerde, yayalara öncelik verilmesi, sürücünün araç kullanırken yapacağı kural ihlalinin sonucunun sadece maddi cezası bulunduğunu düşünmemesi, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının da farkında olması gerektiği gibi konulara dikkat çekilecek.

KURSLAR ÜCRETSİZ OLACAK

Protokol çerçevesinde, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı yurt genelindeki 3 bin 500 özel motorlu taşıt sürücü kurslarında verilecek saygı eğitimleri, kamu yararı gereği ücretsiz düzenlenecek. Kurslarda verilecek programın 4 saat olması planlanıyor. Bakanlık, saygı eğitimlerine ilk olarak kamu kurumlarında görev yapan sürücülerden başlayacak. Bu eğitimlerin bir ay içerisinde uygulamaya konulması öngörülüyor. Daha sonra, isteğe bağlı olarak illerdeki belirli yaş grubu aralığında ehliyeti bulunanlara eğitim verilecek.

2017, TRAFİKTE SAYGI YILI İLAN EDİLDİ

Öte yandan, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu, karayolu trafik kazalarından kaynaklı ölümlerin başlıca sebeplerine dikkat çekmek amacıyla 2017 yılını "Trafikte Saygı ve Araç Kullanırken Cep Telefonu Kullanımı ile Mücadele Yılı" ilan etti.