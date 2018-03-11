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Ehliyetsiz genç sürücü kaza yaptı: 5 yaralı

Zonguldak'ta 17 yaşında bir gencin kullandığı otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

DHA | 11.03.2018 - 04:25..
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Ereğli ilçesi Gülüç kavşağında meydana gelen kazada, kavşaktan dönüş yapan H.G.(17) yönetimindeki 67 TC 832 plakalı otomobil Hasan D.(61) idaresindeki 67 TA 689 plakalı panelvan ile çarpıştı.

Ehliyetsiz genç sürücü kaza yaptı: 5 yaralı

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otomobilde bulunan Sibel Bozkurt (40), Emine Gün (42), Çise Bozkurt (15), Durcan Gün (15) ve Vedat Bayrak (65) yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ehliyetsiz genç sürücü kaza yaptı: 5 yaralı

Polis, ehliyeti olmadığı tespit edilen H.G. ile panelvan sürücüsü Hasan D.'yi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ehliyetsiz genç sürücü kaza yaptı: 5 yaralı

Ehliyetsiz genç sürücü kaza yaptı: 5 yaralı

Ehliyetsiz genç sürücü kaza yaptı: 5 yaralı

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