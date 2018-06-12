taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.624
USD
4,5564
EURO
5,3748
ALTIN
189,84
PETR
76,0000

Einstein'ı işe almadılar diye tavsiye mektubu yazdı

1911 yılının Kasım ayında bilimin en saygın isimlerinden Marie Curie, İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü’nde teorik fizik profesörü olarak görev yapmak isteyen Einstein için tavsiye mektubu yazdı.

Özel İçerik | 12.06.2018 - 16:32..
  1. Haberler
  2. Tarih

Aybüke SENGİR / [email protected]

Albert Einstein, 6 yıl önce çığır açan bir bilimsel makale yayınlamıştı. Einstein, makalesinin yayınlanmasının ardından, Prag’ın Charles-Ferdinand Üniversitesi'nde çalışmaya başlamıştı, ancak Einstein’ın en büyük isteği öğrenim gördüğü Zürih’e geri dönmekti.

Defalarca İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'ne iş başvurusunda bulundu, ancak Zürih’teki yetkililer, Einstein’ın bu görev için uygun olduğuna emin olamadılar, hatta istemediler.

Einstein'ı işe almadılar diye tavsiye mektubu yazdı

MARİE CURİE TAVSİYE ETTİ

Nobel ödülü sahibi olan tek kadın fizikçi Marie Curie, Einstein’ı ve fikirlerini beğeniyordu. Makalesini okumuştu ve onun ileride çığr açan fikirler yaratacağına emindi. Curie, paha biçilmez tavsiye mektubunun ilgili merciye ulaşmasından birkaç ay sonra Einstein, Zurih’e, hayallerinin olduğu şehre yerleşme fırsatına erişiyor.

Einstein'ı işe almadılar diye tavsiye mektubu yazdı

(Genç Albert Einstein)

MARİE CURİE İMZALI TAVSİYE MEKTUBU

Marie Curie’den:

17 Kasım 1911 Paris

Sevgili bayım,

Az önce almaktan mutluluk duyduğum Bay Einstein’a olan kişisel izlenimimi sorduğun mektubunu aldım. Bay Einstein’ın yakında Zürih’e dönme fırsatı bulabileceğini söylüyorsunuz.

Sayın Einstein’ın modern teorik fizik ile ilgili yayınladığı çalışmalara hayran kaldım. Dahası, teorik fizik açısından bu çalışmaların yayınlanmış en iyi çalışmalar olduğunu düşünüyorum. Bürüksel’de Bay Einstein’ın da katıldığı bir bilimsel konferansa katıldım. Bay Einstein’ın zihninin netliğini, belgelerinin kapsamını ve bilgisinin derinliğini takdir ettim. Einstein’ın henüz çok genç olduğunu düşünecek olursak, geleceğin önde gelen teorisyenlerinden biri olacağını umut etmek doğru olacaktır. Bay Einstein’ın büyük arzusu olan Bürüksel’de çalışma imkanı, mevcut bir pozisyona atanması veya hak ettiği koşullarda bir pozisyon oluşturması yönünde karar verirseniz, bundan büyük bir onur duyacağım. Bu aynı zamanda bilime de büyük bir katkı sağlayacaktır.

Eğer önerim, Bay Einstein’ın istediği çözüme, küçücük bir katkı sağlayabilirse, büyük bir mutluluk duyacağım.

Açıkçası size yalvarıyorum, sevgili bayım, en iyi dileklerimle,

M. Curie

Fen Fakültesi, Paris

(Genel Fizik Laboratuvarı)

Einstein'ı işe almadılar diye tavsiye mektubu yazdı

(İlerleyen yaşlarında Curie ve Einstein)

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li vekilin Erdoğan hayali

CHP'li vekilin Erdoğan hayali

176
Fatih Portakal'a göre Kemal Kılıçdaroğlu cesur değil

Fatih Portakal'a göre Kemal Kılıçdaroğlu cesur değil

109
Trump ile Kim Jong-Un'un tarihi buluşması

Trump ile Kim Jong-Un'un tarihi buluşması

134
Canan Kaftancıoğlu iftar sofrasında

Canan Kaftancıoğlu iftar sofrasında

286
Fenerbahçe'nin borcu 3 milyar lira

Fenerbahçe'nin borcu 3 milyar lira

146
Muharrem İnce'nin Fethullah Gülen iddiası yalan çıktı

Muharrem İnce'nin Fethullah Gülen iddiası yalan çıktı

160
Donald Trump ile Kim Jong-un görüşmesinden ayrıntılar

Donald Trump ile Kim Jong-un görüşmesinden ayrıntılar

56
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM