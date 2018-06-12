Einstein'ı işe almadılar diye tavsiye mektubu yazdı

Aybüke SENGİR / [email protected]

Albert Einstein, 6 yıl önce çığır açan bir bilimsel makale yayınlamıştı. Einstein, makalesinin yayınlanmasının ardından, Prag’ın Charles-Ferdinand Üniversitesi'nde çalışmaya başlamıştı, ancak Einstein’ın en büyük isteği öğrenim gördüğü Zürih’e geri dönmekti.

Defalarca İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'ne iş başvurusunda bulundu, ancak Zürih’teki yetkililer, Einstein’ın bu görev için uygun olduğuna emin olamadılar, hatta istemediler.

MARİE CURİE TAVSİYE ETTİ

Nobel ödülü sahibi olan tek kadın fizikçi Marie Curie, Einstein’ı ve fikirlerini beğeniyordu. Makalesini okumuştu ve onun ileride çığr açan fikirler yaratacağına emindi. Curie, paha biçilmez tavsiye mektubunun ilgili merciye ulaşmasından birkaç ay sonra Einstein, Zurih’e, hayallerinin olduğu şehre yerleşme fırsatına erişiyor.

(Genç Albert Einstein)

MARİE CURİE İMZALI TAVSİYE MEKTUBU

Marie Curie’den:

17 Kasım 1911 Paris

Sevgili bayım,

Az önce almaktan mutluluk duyduğum Bay Einstein’a olan kişisel izlenimimi sorduğun mektubunu aldım. Bay Einstein’ın yakında Zürih’e dönme fırsatı bulabileceğini söylüyorsunuz.

Sayın Einstein’ın modern teorik fizik ile ilgili yayınladığı çalışmalara hayran kaldım. Dahası, teorik fizik açısından bu çalışmaların yayınlanmış en iyi çalışmalar olduğunu düşünüyorum. Bürüksel’de Bay Einstein’ın da katıldığı bir bilimsel konferansa katıldım. Bay Einstein’ın zihninin netliğini, belgelerinin kapsamını ve bilgisinin derinliğini takdir ettim. Einstein’ın henüz çok genç olduğunu düşünecek olursak, geleceğin önde gelen teorisyenlerinden biri olacağını umut etmek doğru olacaktır. Bay Einstein’ın büyük arzusu olan Bürüksel’de çalışma imkanı, mevcut bir pozisyona atanması veya hak ettiği koşullarda bir pozisyon oluşturması yönünde karar verirseniz, bundan büyük bir onur duyacağım. Bu aynı zamanda bilime de büyük bir katkı sağlayacaktır.

Eğer önerim, Bay Einstein’ın istediği çözüme, küçücük bir katkı sağlayabilirse, büyük bir mutluluk duyacağım.

Açıkçası size yalvarıyorum, sevgili bayım, en iyi dileklerimle,

M. Curie

Fen Fakültesi, Paris

(Genel Fizik Laboratuvarı)

(İlerleyen yaşlarında Curie ve Einstein)

