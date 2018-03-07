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Einstein'in aşk notu satışa çıkartıldı

Nobel ödüllü fizikçi Albert Einstein'ın 1921'de 42 yaşındayken kendisini etkileyen 22 yaşındaki İtalyan kimya öğrencisi Elisabetta Piccini'ye yazdığı not açık artırmayla satışa sunuldu.

Haber Merkezi | 07.03.2018 - 16:06..
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Albert Einstein'in  1921'de kendisinden 20 yaş küçük İtalyan üniversite öğrencisi Elisabetta Piccini'ye yazdığı not Kudüs'te yapılan bir açık artırma ile 6 bin 100 dolara  sahibini buldu.

Einstein'in aşk notu satışa çıkartıldı


KIZ KARDEŞİNİN KOMŞUSUNA AŞIKTI

Notun yazıldığı dönemde Einstein 42, Piccini ise 22 yaşında kimya eğitimi alan bir üniversite öğrencisiydi. Piccini, Einstein'ın Floransa'da yaşayan kız kardeşi Maja'nın üst kat komşusuydu.

Almanca yazılan notta "İki tam gün boyunca ayaklarında yattığım ve oturduğum bilimsel araştırmacıya arakadaşça bir hatıra" cümlesi yer alıyor. 'Bir kişinin ayaklarında yatmak' ifadesinin Almancada etkilenmeyi, aşık olmayı ifade eden bir deyim olduğu belirtildi.

Einstein'in aşk notu satışa çıkartıldı

PLATONİK AŞIK EİNSTEİN

Müzayede evi Winner's yaptığı açıklamada "Einstein onunla buluşmayı çok istiyordu. Ancak Elisabetta ünlü biriyle tanışmak için fazla içine kapanık ve utangaç biriydi" yorumunu yaptı.

Einstein'in aşk notu satışa çıkartıldı

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