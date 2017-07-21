Ejder meyvesinin tanesi 15 lira

Tanesi 15 liraya alıcı bulan ejder meyvesinden bu yıl kasım ayına kadar sürecek hasat dönemi boyunca toplam 25 bin adet ürün elde edilmesi planlanıyor.

TANESİ 15 LİRA

Gazipaşa'ya bağlı Beyrebucak Mahallesi'nde oturan Mahmut Yüksel, 3 yıl önce 6 dekar alanda ejder meyvesi üretimi için çalışmalara başladı. Oluşturduğu bahçede ilk yıl yetiştirdiği meyveleri mahalleliye ikram eden Mahmut Yüksel, ikinci yıl ise ürünleri süpermarketlere satmaya başladı. Bu yıl bahçenin 3 dekarından ürün alan Yüksel, 800 adet ejder meyvesi hasat etti ve tanesini 15 liradan süpermarketler ve pazarlara sattı. Her bir dekardan 4 hasat periyodu boyunca toplam 6 bin meyve elde edilmesi ve toplam hasat dönemi boyunca yaklaşık 25 bin ejder meyvesi elde edilmesi planlanıyor.

"DEKARDAN 6 BİN MEYVE TOPLANIYOR"

Üretici Mahmut Yüksel, "İlk bahçemizi 2015'te oluşturduk, 2016'da ilk hasadımızı yaptık ve dekardan 70 bin lira kazandık. Bu yılın ilk hasadını yaptık. Tanesini kalite ve iriliğine göre 14-15 lira arasında veriyoruz. Bu işi yapmak isteyenler için örtü altı ve fidan maliyetiyle dekar olarak 55 bin lira gibi bir maliyeti var. Dekara 680 ile 720 fidan dikiliyor. İşçiliği çok kolay olan bu ürün haftada 1 gün işi var, o da sulama. Gübre ve ilaçlaması yok, tamamen organik yetişiyor. 1 dekardan hasat ortalama 4 peridotta tamamlanıyor. İlk hasatta 700, ikicisinde 1200, üçüncü periyotta 2 bin, son periyotta ise 2 bin 500 civarında hasat yapıyoruz. Hava sıcaklığına göre değişiyor. Dekardan ortalama 4 periyotta yaklaşık 6 bin meyve toplanıyor." dedi.

"ÜRETİMDEN, ÜRÜNLERDEN MEMNUNUZ"

Mahmut Yüksel'in damadı 39 yaşındaki Özgür Bilgili, "2 yıldır bu işi yapıyoruz. Üretimden, ürünlerden memnunuz. Sebze üreticisiyim, getirisi tatmin etmiyor. Bu yüzden değişik ürünlere yöneldik. Satışta bir problemimiz yok. Ülkemize, bölgemize yeni bir meyve kazandırdık. Bundan dolayı memnunuz. Diğer üretici arkadaşlara da tavsiye ediyoruz. Tanesini toptan 15 liraya satıyoruz." diye konuştu.

Mahmut Yüksel'in kızı 36 yaşındaki Pınar Bilgili, fazla işçiliği olamayan üründen çok memnun olduklarını vurguladı.

Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik de şöyle dedi:

"Gazipaşa'da ejder meyvesi üretimi 3 yıl önce başladı ve ilçe adına umut verici bir çalışma oldu. Özellikle tropikal meyvelerde ürün çeşitliliğini artırmak önemli. İlk hasadı yapılıyor, örtü altında daha verimli ve gübresiz tropikal bir ürün. Çiftçilerimizi kutluyorum. İlçemize yenilik getiren tüm üreticilerin yanında olacağız ve destek vereceğiz."

6'ncı sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Elif Bilgili ise bahçeden her gün bir tane ejder meyvesi yediğini anlattı.





