Ek gösterge artışı ile memurlara yüksek zam geliyor

Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklarken memurlara ek gösterge müjdesini vermişti. Buna göre polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri için 24 Haziran seçimlerinden sonra 3600 ek gösterge yürürlüğe girecek.

1.5 MİLYON EMEKLİYİ KAPSIYOR

Düzenlemeyle 1.5 milyon memurun emekli aylığı yükselecek. Bunun yanında emekli ikramiyelerinde de yükselme olacak.

Emekli aylıklarındaki artış miktarı en az 433 lira olarak belirtiliyor.

4 MESLEK GRUBU İÇİN YAPILACAK OLAN ARTIŞLAR

Hemşirelerin 2 bin 349 TL olan emekli aylığı 601 TL; öğretmen ve din görevlilerinin 2 bin 417 TL olan emekli aylığı 533 TL; polislerin 2 bin 517 TL olan emekli aylığı da 433 TL artırılacak.

30 yıl hizmeti bulunup ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkarılanların emekli aylığındaki artış 641 liraya ulaşacak.

25 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkarılanların emekli aylıkları 2 bin 352 liradan 2 bin 950 liraya; 30 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den 3600’e yükseltilenlerin emekli aylıkları da 2 bin 510 liradan 3 bin 147 liraya çıkarılacak.

ÇALIŞIRKEN MAAŞLAR 33-41 TL AZALACAK

Ek gösterge 3000’den 3600’e çıkarıldığında, söz konusu memur kesiminin çok az bir kısmı için maaş artışı olabilecek. Gösterge değişikliği ile emeklilik kesintisi artacağı için memurların büyük bölümünün çalışırken aldığı maaşta ise 33-41 TL arasında düşüş olacak.

İKRAMİYELER NE KADAR ARTACAK

Eskiden, öğretme, polis ve din görevlilerinin ikramiyesi 77 bin 471 lira, hemşire ikramiyesi ise 75 bin 300 lira idi. Ek gösterge ile yine ikramiyeler eşitlenerek 94 bin 568 liraya çıktı.

Erdoğan'dan ek gösterge müjdesi VİDEO