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Ek yerleştirme tercihleri bugün sona eriyor

Üniversite yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir yükseköğretim kurumunu kazanamayanlar için başlatılan ek yerleştirmeler bugün son buluyor.

Haber Merkezi | 20.09.2018 - 11:50..
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Ek yerleştirme tercihleri bugün sona eriyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre üniversite programlarına 14 Eylül’de başlayan ek yerleştirmeler 20 Eylül'de sona erecek.

Adaylar ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tercihlerini yapabilecek. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM), daha önce verdiği tarilerde herhangi bir değişiklik yapmayacak.

AÇIKLAMA TARİHİ BELLİ DEĞİL

Ek yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz kesin bir tarih yok. İlerleyen günlerde ÖSYM tercihlerin açıklanacağı tarihi öğrencilere duyuracak.

Ek yerleştirme tercihleri bugün sona eriyor

KONTENJAN BOŞLUĞU

Ek yerleştirme ücreti ise 15 TL. İlk yerleştirmelerin ardından ÖSYM’nin yayınladığı verilere göre, lisans ve ön lisans programları toplamında açıköğretim fakülteleri de dahi 180 bin 360 kontenjan boş kaldı.

3-7 Eylül’de tamamlanan üniversite kayıtlarının ardından ise lisansta 141 bin 41, ön lisansta 139 bin 68 kontenjan dolmadı.

Ek yerleştirme tercihleri bugün sona eriyor

24 TERCİH YAPMA HAKKI

Eğitim uzmanı Salim Ünsal’ın analizlerine göre, devlet üniversitelerinde tıp, diş hekimliği ve hukuk gibi gözde programlar büyük oranda dolarken, vakıflarda şans var. Özellikle inşaat, makine ile elektrik- elekronik mühendisliğinde devlet üniversitelerinde dikkat çeken boşluklar yer alıyor. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor.

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