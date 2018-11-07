Ekim ayında 18 milyon yolcuya hizmet verildi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2018 yılının Ekim ayına ait havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre Ekim ayında Türkiye genelinde 18.722.210 yolcuya hizmet verildi.

UÇAK TRAFİĞİ BELİRLENDİ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün açıkladığı Ekim rakamlara göre Havalimanlarına iniş- kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 7 bin 583, dış hatlarda ise 61 bin 332 oldu.

Aynı ayda üst geçiş (overflight) trafiği 42 bin 384 olarak gerçekleşti. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 179 bin 299’a ulaştı.

Bu ayda Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 9 milyon 210 bin 319, dış hat trafiği 9 Milyon 498 Bin 847 oldu. Böylece ekimde direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu trafiği 18 milyon 722 bin 210 olarak gerçekleşti. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; ekim ayı itibarıyla toplamda 347 bin 982 tona ulaştı.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA HAREKETLİLİK SÜRDÜ

Ekim ayında da Atatürk Havalimanı’nda hareketlilik devam etti. Ekim ayında İstanbul Atatürk Havalimanı yolcu trafiği, iç hatta 1.640.485, dış hatta ise 4.356.309 olmak üzere toplamda 5 milyon 996 bin 794 olarak gerçekleşti.

2018 Yılı Ekim Sonu (10 aylık) gerçekleşmelerine göre ise; Hizmet verilen toplam uçak trafiği (üstgeçişler dâhil) 1 milyon 731 bin 048, toplam yolcu trafiği (direkt transit dâhil) 182 milyon 709 bin 862, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise 3 milyon 257 bin 642 tona ulaştı.