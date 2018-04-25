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Eklem ağrıları alerjiyi tetikleyebilir

Bahar ayı ile birlikte eklem ağrılarında artış görülüyor. Uzmanlar kanserin bile habercisi olabilecek bu ağrılara karşı özellikle alerjisi olanların daha fazla dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor.

İHA | 25.04.2018 - 14:50..
  1. Haberler
  2. Sağlık

Bahar ayları ile artan eklem ağrıları, alerjik bir bünyenin habercisi olabilir. Boyun, sırt ve eklem ağrıları erişkin insanlarda en sık görülen şikayetler arasında yer alıyor. İlerleyen yaşla beraber eklemlerde görülebilen yıpranma, yani kireçlenmenin sırt ağrısının en yaygın sebeplerinden bir tanesi.

Eklem ağrıları alerjiyi tetikleyebilir

İŞ GÜCÜ KAYBINA YOL AÇIYOR

40’lı yaşlardan sonra görülmeye başlayan sırt ve eklem ağrısının diğer sebepleri arasında yetersiz fiziksel aktivite, aşırı kilolar ve romatizmal hastalıklar geliyor. Öyle ki; kanser hastalığının ilk bulgusu eklem ve sırt ağrısı olabilir. Sebebi ne olursa olsun eklem ağrısı, çalışan insanlarda en fazla iş gücü kaybına yol açan hastalık olarak birinci sırada yer alıyor.

Eklem ağrıları alerjiyi tetikleyebilir

EKLEM DIŞI HASTALIKLAR

Eklem ağrılarının sebebi çoğunlukla eklem dışı sebeplerden ve hastalıklardan kaynaklanıyor. Kansızlık, enfeksiyonlar, hormonal durumumuzdaki oynamalar, depresyon ve yorgunluk eklem ağrılarının sık görülen eklem dışı sebepleri arasında sayılabiliyor. Sırt, boyun ve eklem ağrısına sebep olan hastalıklar arasında alerjik hastalıklar da önemli bir yer tutuyor.

Eklem ağrıları alerjiyi tetikleyebilir

BAHAR AYI ÇOK RİSKLİ

Doğanın uyandığı ve bol çiçekli bir mevsim olan bahar ayı, alerjik hastalıklar açısından çok riskli bir döneme denk geliyor. Bu dönemin sıklıkla şubat ayı gibi başlayıp, yazın ilk aylarına kadar devam ettiği, dönemin süresi ve şiddeti ise bir takım çevresel faktörlerle belirleniyor. Aşırı yağışlı bir bahar ayı küflenmeyle beraber alerjik etkiyi artırıyor. Mevsimsel alerjiler vücudun bağışıklık sistemini polen, otlar veya küf gibi bir takım çevresel etkenlere karşı duyarlı olması nedeniyle tetikliyor. Alerjik bünyesi olan hastalar, bu etkenlerle karşılaştıklarında bağışıklık sistemleri aşırı tepki vererek bir yangı cevabı oluşturuyor.

Eklem ağrıları alerjiyi tetikleyebilir

ALERJENLERDEN UZAK DURUN

Alerjik hastalarda burun akıntısı, göz sulanması, hapşırma, kaşıntı, solunum problemleri, yorgunluk gibi bulgularla beraber eklem, sırt ve boyun ağrıları da görülebiliyor. Mevsimsel alerji hastalıklarının tedavisinde öncelikle yapılması gereken alerjenlerden uzak durmak ve korunmak. Aşırı nemli havalar, sabah saatleri, ılık ve rüzgarlı havaların alerji hastaları için riskli dönem olduğu, bu dönemlerde dışarı çıkılmaması, dışarı çıkıldıysa maske kullanılması veya eve geldikten sonra duş alınması gerektiğini uzmanlar tarafından özellikle vurgulanıyor.

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