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Ekmeğe zam uygulayan fırıncı ceza ödeyecek

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan yapılan ekmeğe yüzde 15 zam açıklamasından sonra ekmeğe zam yapan fırıncılara ceza uygulanacağını açıkladı.

DHA | 29.07.2018 - 10:04..
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Ekmeğe zam uygulayan fırıncı ceza ödeyecek

Geçtiğimiz haftanın gündemine Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'nın yaptığı 'ekmek zammı' açıklaması oturmuştu.

İlk olarak İstanbul’da, İstanbul Ticaret  Odası’na (İTO) bağlı fırınların Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer’de ekmeğe yüzde 20 zam yaptığı, 250 gramlık ekmeğin 1.25 TL’den 1.5 TL’ye çıktığı söylendi.

'YÜZDE 15 ZAM'

Daha sonra Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı toplantı düzenleyerek, fırıncının artık dayanacak gücünün kalmadığını belirterek, “Tüm Türkiye’de en fazla yüzde 15 zam yapılabilir. Zam oranı bölgelere göre değişebilir. Zam oranı gerekli kurumlarda konuşulmasının ardından en erken 1 ay içinde uygulanabilir.” açıklamasında bulundu.

Bu açıklama sonrasında bazı fırıncılar belirlenen oranı ekmek fiyatlarına yansıtmaya başladı.

Ekmeğe zam uygulayan fırıncı ceza ödeyecek

"FEDERASYONUN FİYAT BELİRLEME YETKİSİ YOKTUR"

Bu gelişmelerin ardından ekmeğe yüzde 15 zam geldiği konuşulurken, Ticaret Bakanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı.  Bakanlığın “Ekmeğe yüzde 15 zam geldi yönündeki açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Fırıncılar Federasyonu’nun fiyat belirleme yetkisi yoktur.” açıklaması sonrasında kafalar karıştı.

FİYAT DEĞİŞTİREN CEZA ÖDEYECEK

Ticaret Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre zamlı tarifeye geçiş yapan fırınlara ceza uygulanacak. Bakanlık kaynakları, şu an mevcut tarife üzerinde fırınların satış yapması gerektiğini söyledi.

Mevcut tarifede 1 kilogram ekmeğin fiyatının en fazla 5 TL’den satılabileceği açıkça belirtiliyor. Bu tarife üzerinden bakıldığında 200 gramlık ekmeğin satış fiyatı 1 TL, 250 gramlık ekmeğin ise 1.25 TL olması gerekiyor.

"YASA DIŞI BİR İŞ"

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz da şu ifadeleri kullandı: “Yeni yönetmelikle ekmekte zam kararı alınabilmesi için ilgili oda, birlik, ticaret odası, federasyon ve tarım il müdürlüğünden bir yetkilinin katılımı ile bir komisyon toplanıyor. Buradan çıkan zam kararı esnaf odasına iletilir. Bize de zam konusunda bir tavsiye kararı ulaştı. Ancak biz uygulamadık. Zamlı tarifeden satış yapanlar yasa dışı bir iş yapıyor. Belediyelerin yaptıkları denetimlerde bu fırınlara ceza kesmesi gerekiyor.”

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