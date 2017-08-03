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Ekmek almak için evden çıktı, tren çarptı

Ekmek almak için markete giden 83 yaşındaki kadın, rayların üzerinden geçerken tren çarpması sonucu hayatını kaybetti.

03.08.2017 - 15:44
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Kırıkkale'nin Başpınar semtinde yaşayan 2'si kız 6 çocuk annesi Hanifi Kınacı, ekmek almak üzere evinden çıkıp, karşı yönde bulunan markete gitmek üzere yola çıktı.

Ekmek almak için evden çıktı, tren çarptı

DİKKATSİZLİĞİ ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU

Rayların üzerinden geçen Kınacı'ya dikkatsizlik sonucu Kayseri yönüne gitmekte olan boru yüklü yük treni hızla çarpıp, ölümüne neden oldu. Kınacı olay yerinde can verirken, yük treni yoluna devam etti.

Ekmek almak için evden çıktı, tren çarptı

Haberi duyan Kınacı'nın yakınları, olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Bu arada polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri aldı. Nöbetçi savcı tarafından yapılan inceleme sonrası Hanifi Kınacı'nın cesedi Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.

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