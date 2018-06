Ekonomi Bakanı büyüme rakamlarını değerlendirdi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi.

2018'E GÜÇLÜ GİRİŞ

Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdüğünü hatırlatan Zeybekci, geçen yıl yatırımlar ve ihracattaki güçlü performansın etkisiyle G20 ülkelerinin tamamından daha hızlı büyüyen Türkiye ekonomisinin 2018 yılına da güçlü bir giriş yapmayı başardığını ifade etti.

Zeybekci, 2018 yılında hedeflerinin tarihi ihracat ve yatırım zirvesine ulaşarak kalan çeyreklerde de Türkiye’yi hızla büyütmek ve istihdamı artırmak olduğunu vurguladı.

"AVRUPA'NIN EN HIZLI BÜYÜYEN ÜLKESİ..."

Ekonomiyi desteklemek için hayata geçirdikleri uygulamaların yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata yönelik teşvikler ve reel sektörün finansmana erişiminin kolaylaştırılmasının, başarının devamındaki en büyük faktörler olacağına işaret eden Zeybekci, şunları kaydetti: "Türkiye, nüfusu her yıl 1 milyon, işgücü havuzu her yıl 1,2 milyon kişi artan dinamik bir ekonomi olduğu kadar, genç nüfusu ve muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefi nedeniyle her yıl yüzde 6'nın üzerinde büyümek zorunda olan bir ülkedir. Bu 2018 yılının ilk çeyreğinde görülen yüzde 7,4 lük büyümeyi, ilk çeyrekte Avro bölgesinin yüzde 2,5, AB ekonomisinin yüzde 2,4, OECD ortalamanın yüzde 2,6, ABD’nin yüzde 2,8, Çin’in büyümesinin yüzde 6,8 olduğunu dikkate alarak değerlendirmekte fayda vardır. Türkiye ilk çeyrekte sergilediği performansla, gelişmiş ülkelerden ve gelişmekte olan ülkelerden pozitif yönde ayrışmış ve son 10 yılda olduğu gibi Avrupa’nın en hızlı büyüyen ülkesi olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır."

Diğer taraftan ekonomi yazınında faiz, kur ve enflasyon dengeleri nedeniyle, 2018'in ilerleyen çeyreklerine dair büyüme tahminleri için olumsuz tablolar çizilmeye çalışıldığını belirten Zeybekci, "İddialar Merkez Bankası faiz artışlarının büyümeyi zayıflatacağı yönündedir. Bu iddialar, Türkiye ekonomisinin gerçek dinamiklerini görmezden gelen bardağa hep boş tarafından bakmayı gelenek haline getirmiş zihniyetlerin değerlendirmeleridir." ifadesini kullandı.

"2017'DE DEVREYE SOKULAN YATIRIMLAR..."

Zeybekci, yılın ikinci çeyreğinde de öncü verilerin ekonomik aktivitelerdeki iyileşmenin devam ettiğini gösterdiğini bildirerek, turizm sektörünün de ekonomik büyümeye katkı sağlayacağını belirtti.

Türkiye'nin en iyi büyüme kompozisyonuyla yatırım ve ihracatla büyüyeceğine işaret eden Zeybekci, "2017'de devreye soktuğumuz proje bazlı yatırımların başlaması, teşvik sistemi kapsamında 2018 yılının ilk 5 ayında görülen yüzde 49’luk yatırım hacmi artışı, ihracat teşviklerimizdeki artışlar ve Eximbank’ın çok daha agresif şekilde ihracatımızı desteklemesi ile hedeflerimize kolaylıkla ulaşacağımızı hep beraber göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.