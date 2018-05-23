taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.166
USD
4,8661
EURO
5,6985
ALTIN
202,86
PETR
78,9000

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den döviz artışına ilk yorum

Dolar kurundaki hızlı yükselişin ardından Bakan Zeybekci, "Sağlıksız fiyat oluşumları yaşanmakta. En doğru hamlenin en uygun zamanda yapılacağına güvenimiz tamdır" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi | 23.05.2018 - 13:06..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Ekonomi Bakanı Zeybekci'den döviz artışına ilk yorum

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, döviz piyasalarında yaşanan hareketlilikle ilgili değerlendirme yaptı.

Zeybekci, Twitter hesabından şunları yazdı:

"Reel ekonomi, büyüme, ihracat, istihdam ve kapasite kullanım oranları, ayrıca gelecek beklentilerine ilişkin öncü gösterge olarak yatırım teşvik başvuruları ve dünyanın en iddialı teşvik sistemine olan ilgi ile dünyada bu bakımdan ilklerde yer alan ülkemiz.

"SAĞLISIZ FİYAT ARTIŞI YAŞANIYOR"

Kur ve faiz oranlarında hak etmediği dalgalanmalar ve döviz piyasasında sağlıksız fiyat oluşumları yaşamaktadır.

İlgili kurumlarımız, reel sektörün başarısının, emeğinin ve alın terinin bu doğrultuda heba edilmemesi; döviz piyasasındaki dengesizliğin kaldırılması için gerekli araç ve yetkiye sahiptir.

"EN DOĞRU HAMLEYE GÜVENİMİZ TAM"

Bu sorumluluğu alarak, en doğru hamlenin en uygun zamanda yapılacağı konusunda güvenimiz tamdır.

Hükümetimiz her zaman serbest piyasa ekonomisini esas almıştır ve bu anlayışla devam edecektir. Mali disiplinden ve enflasyonla mücadeleden ödün verilmeden, sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedeflerimiz gerçekleştirilecektir."

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den döviz artışına ilk yorum

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
CHP Meclis'i acil toplantıya çağırdı
CHP'li Faik Öztrak, dövizdeki hareketliliğin durması için OHAL'in kaldırılmasını istedi.
İngilizler faiz artırımı istedi
Ekonomideki gelişmeleri değerlendiren İngiliz ekonomist; hükümetin politikasını değiştirmesini ve faizlerin artırılması gerektiğini söyledi.
Dünya Bankası, Türkiye'ye yönelik 2 krediyi onayladı
Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, iki farklı proje ile Türkiye'ye yönelik 1 milyar dolarlık krediyi onayladı.
S&P Türkiye'nin faizleri artırmasını bekliyor
Döviz kurlarında yaşanan yükselişe ilişkin açıklama yapan S&P yetkilisi, Merkez Bankası'nın hamlesinin önemli olacağını söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yiğit Bulut: Döviz spekülatörlerinin nefesini keseceğiz

Yiğit Bulut: Döviz spekülatörlerinin nefesini keseceğiz

1047
CHP'de Eren Erdem depremi

CHP'de Eren Erdem depremi

207
Borsa İstanbul'dan döviz satışı

Borsa İstanbul'dan döviz satışı

408
CHP'de iç karışıklık büyüyor

CHP'de iç karışıklık büyüyor

391
Albayrak: Kol kesme pahasına sakalımızı kesmeye çalışıyorlar

Albayrak: Kol kesme pahasına sakalımızı kesmeye çalışıyorlar

668
Ekonomi yönetimi toplantı yaptı

Ekonomi yönetimi toplantı yaptı

631
S&P Türkiye'nin faizleri artırmasını bekliyor

S&P Türkiye'nin faizleri artırmasını bekliyor

261
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94