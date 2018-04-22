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EKPSS yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı yapıldı.

AA | 22.04.2018 - 12:46..
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı yapıldı.

GEÇ KALANLAR İÇERİ ALINMADI

EKPSS'ye giren adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmadı. Adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun genel yetenek ve genel kültür testlerinin uygulandığı sınavda, adaylara, engel gruplarına göre 60, 80, 90 ve 100 dakikalık süre verildi.

EKPSS yapıldı

ADAYLARIN DURUMLARINA GÖRE TESTLER HAZIRLANDI

Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, engel durumlarına göre sınav uyarlamaları ile gerçekleştirildi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, ÖSYM Sınav Koordinasyon Merkezi'nde 81 ilin sınav koordinasyonunu yönetti.

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