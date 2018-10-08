Ekrandan uzaklaştıkça kavrama yetenekleri artıyor

The Lancet Child and Adolescent Health dergisinde yayımlanan araştırmada, yaşları 8-11 arasında değişen 4 bin 500 çocuk üzerinde yapılan gözlemlerin sonuçları değerlendirildi.

Araştırmacılar, incelemeye konu olan çocukların ekran karşısında geçirdikleri sürelerle uyku ve fiziksel aktivitelerini karşılaştırdı.

KAVRAMA YETENEKLERİNDE GELİŞME

Araştırmada, günde 9-11 saat uyuyan, en az bir saat fiziksel aktivite yapan ve iki saatten az ekran karşısında kalan çocukların kavrama yeteneklerinde daha fazla gelişme olduğu tespit edildi.

FİZİKSEL AKTİVİTELERİN ÖNEMİ

Araştırmaya öncülük eden Kanada'nın Ottawa kentindeki CHEO Araştırma Enstitüsünden Jeremy Walsh, "Kanıtlar, iyi bir uyku ve fiziksel aktivitenin daha iyi bir akademik performansla ilgili olduğunu gösterirken, fiziksel aktivitelerin çocuklarda daha iyi reaksiyon süresi, dikkat ve bellek gelişimiyle ilgili olduğunu gösteriyor" dedi.

EKRAN KARŞISINDA İKİ SAATTEN FAZLA KALMAYIN

Günde iki saatten fazla ekran karşısında vakit geçiren çocukların kavrama yeteneklerinin zayıf kaldığını belirten Walsh, eğitimsel ekranla eğlence ekran farkı tecrübelerini incelemek için de daha fazla çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Çalışmada, ABD'deki 20 çocuktan sadece birinin ekran, uyku ve fiziksel aktivite şartlarına uyduğu tespit edildi.