El Bab geri dönüşlerle yeniden hayat buluyor

Sabah Gazetesi'nden Uğur Yıldırım'ın haberine göre; geri dönüşler sayesinde nüfusun 50 bini aştığı kentte hayat yavaş yavaş normale dönüyor. DEAŞ'ın cehenneme çevirdiği ilçede enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken güvenlik birimleri tarafından EYP ve mayın temizliği yapılıyor. İnsanların evlerine dönmesiyle tekrar canlanan El Bab sokaklarında pazarlar kuruluyor. Türkiye'nin desteğiyle ayağa kalkan kent yeniden canlanırken insanların yüzleri gülüyor. Yeniden açılan okullarda çocuklar eğitim görüyor. Motosiklet sesinin eksik olmadığı ilçeye geri dönüşler artacak gibi.

DEAŞ ESARETİNDE KABUS GİBİ 4 YIL

Türkiye sayesinde özgürlüklerine yeniden kavuştuklarını belirten ilçe sakinleri, "Kâbus gibi geçen 4 yılı unutmaya çalışıyoruz" dedi. Zorlu geçen çatışmalarda ÖSO savaşçıları 500'den fazla kayıp verirken 67 Türk askeri de şehit oldu. 3 bine yakın terörist etkisiz hale getirildi.

TÜRKİYE DESTEĞİ İLE 8 BİN KONUT

Kente Türkiye'nin desteği ile 8 bin yeni konut yapılacak. Bölgeye Sağlık Bakanlığı'nın da desteğiyle 200 yataklık geniş çaplı bir hastane inşa edilecek. Çatışmalarda zarar gören okulların onarılmasına devam edilecek. El Bab'a ÖSO'ya ait kontrol noktalarını geçtikten sonra giriliyor. El Bab kuşatmasında şehit olan binbaşı Bülent Albayrak ve ÖSO şehitleri, posterleri şehrin girişlerine asılarak yad ediliyor. DEAŞ'tan kurtulan kentin güvenliğini eğitimlerini Türkiye'de tamamlayan sayıları bini bulan Özgür Suriye Polisi ve ÖSO Özel Kuvvetleri askerleri sağlıyor. Kentin her noktasında devriye gezen güvenlik birimleri El Bab'da kuş uçurtmuyor. İş makineleri enkaz kaldırırken bölge sakinleri de evlerini onarıyor, dükkanlarını boyuyor. Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle tekrar açılan El Hikmet Hastanesi'nde bölge sakinlerinin tedavisi yapılıyor.

GERİ DÖNÜŞLER ARTIYOR

Kendilerini DEAŞ'tan kurtaran Türkiye'ye teşekkür eden Mustafa Hüseyin Ali, "DEAŞ'ın temizlenmesiyle birlikte dükkanımı tekrar açtım. Çarşı cıvıl cıvıl. İnsanlar evlerine geri dönüyor. Ailemi Türkiye'ye göndermiştim. Yakında ailem çocuklarım buraya gelecek. Türkiye elektrik getirecek, su getirecek. Şimdilik yüzümüz gülüyor. Allah herkesten razı olsun" dedi.







"4 YIL BOYUNCA KORKUNÇ OLAYLAR YAŞADIK"

Yeni açacağı motosiklet dükkanının hazırlıklarını yapan Salih Kasım, "Dükkanım kapalıydı. Harabeye dönmüştü. Tadilatını yaptıktan sonra boya işleri kaldı. Çok yakında motosiklet dükkanımı açacağım. 4 yıl boyunca korkunç olaylara şahit olduk. İnsanlarımız sebepsiz yere öldürüldü. Acı çekti. Evleri yuvaları yıkıldı. Kadınlarımız evlerinden çıkamadı. Sonunda kurtulduk. Özgürlük çok güzel bir şey" diye konuştu.

"TEŞEKKÜRLER ERDOĞAN"

El Bab'da hayatın yavaş yavaş normale döndüğünü söyleyen belde sakini Mustafa Halaye, "Burası DEAŞ'tan önce çok güzel bir şehirdi. Suriye'nin dört bir tarafından insanlar gelir gezer, yemek yerdi. Şimdi koca enkaza döndü. Hayat artık yavaş yavaş düzeliyor. İnsanlar evlerine geliyor. Yıkıntılar kaldırılıyor. Caddeler sokaklar hareketleniyor. Bizi büyük bir beladan kurtaran Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkür ediyoruz." dedi.