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El Bab'a Zeytin Dalı Kavşağı yapıldı

Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde terörden temizlenen Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab, Çobanbey ve Cerablus hattında hayat normale döndü.

AA | 26.03.2018 - 10:37..
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Ülkedeki iç savaşın yanı sıra terör örgütleri DEAŞ, PKK/PYD'nin baskıları sonrası şehir hayatının bitme noktasına geldiği bölge, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusunca (ÖSO) terörden temizlenmesinin ardından eski günlerine geri dönüyor.

DÜZENLİ HİZMETLER VERİLİYOR

Türkiye'nin danışmanlık desteği verdiği yerel polis birliğiyle güvenliğin sağlandığı bölgede, bir yandan terör örgütlerinin bölgede neden olduğu tahribatlar onarılırken diğer yandan eğitim, sağlık ve barınma gibi birçok alanda düzenli hizmetler veriliyor.

El Bab'a Zeytin Dalı Kavşağı yapıldı

Türkiye'nin desteğiyle özellikle eğitim ve sağlık alanında ciddi adımların atıldığı bölgede, birlerce çocuk okul sıralarına döndü. Bölgede kurulan iki hastane ve sağlık ocakları da hastalara kesintisiz hizmet sunuyor. Faaliyete başlayan iş yerleri sayısı ise her geçen gün artıyor.

El Bab'a Zeytin Dalı Kavşağı yapıldı

ZEYTİN DALI KAVŞAĞI

Son olarak Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürlüğüne kavuşan El Bab'a, Zeytin Dalı Kavşağı yapıldı. Afrin, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 15 Mart tarihinde teröristlerden temizlenmişti.

El Bab'a Zeytin Dalı Kavşağı yapıldı

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