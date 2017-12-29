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El çabukluğuyla 200 lirayı alıp eteğinin içine koydu

Konya'da kömürcüden bir torba kömür isteyen kadının, el çabukluğu ile işyeri sahibinin 200 lirasını çaldığı anlar, güvenlik kamerasına da yansıdı.

DHA | 29.12.2017 - 11:57..
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Geçen çarşamba günü saat 12.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Gafur Konyalı'ya (58) ait işyerine gelen kadın, bir torba kömür almak istediğini söyleyerek 200 liralık banknot verdi.

El çabukluğuyla 200 lirayı alıp eteğinin içine koydu

"KÖMÜR ALMAYACAĞIM" DEYİP PARASINI GERİ İSTEDİ

Bir torba kömürün 20 lira olması nedeniyle işyeri sahibi Konyalı, 180 lira para üstünü kadına verdi. Kadın, el çabukluğuyla Konyalı'nın elindeki paralardan 200 liralık banknotu da alarak eteğinin içine koydu. Daha sonra kömür almaktan vazgeçtiğini söyleyen kadın verdiği, "200 liramı geri ver" dedi. 180 lira para üstünü verip, 200 lirayı da alan kadın, sinirlenen Gafur Konyalı tarafından işyerinden kovuldu.

El çabukluğuyla 200 lirayı alıp eteğinin içine koydu

DURUMU ANLAYAN KÖMÜRCÜ, POLİSİ ARADI

Güvenlik kameralarını inceleyen Konyalı, 200 lirasının el çabukluğuyla çalındığını anlayınca durumu polise bildirdi. Güvenlik kameralarının inceleyen polis, kadını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

El çabukluğuyla 200 lirayı alıp eteğinin içine koydu

El çabukluğuyla 200 lirayı alıp eteğinin içine koydu

El çabukluğuyla 200 lirayı alıp eteğinin içine koydu

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