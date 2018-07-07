El yapımı yöresel bebekler

Hatay Hassa'da kitre bebek kursuna katılan ev hanımları, Anadolu'nun tarihi, yöresel ve kültürel kıyafetlerini kendi elleriyle yaptıkları el emeği göz nuru bebeklerde yaşatıyor.

Hassa Halk Eğitim Merkezi ve Sosyal Destek Programı (SODES) iş birliğiyle SODES'le ustalaştım, geleceğe umut taşıdım projesi ile kitre bebek kursu açıldı. Kursa giden 15 ev kadını, pamuk, kumaş, tel ve geven otunun gövdesinden çıkan kitreden elde edilen yapıştırıcıyı kullanarak yöresel bebekler üretiyor.

YÖRESEL KÜLTÜR

Kadınlar bu sayede hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de kaybolmaya yüz tutan yöresel kültüre sahip çıkıyor. El Sanatları öğretmeni Yıldız Yücel, kitre bebek kursuyla Anadolu'nun kültürel yapısını gelecek nesillere aktarmak istediklerini söyledi.

EL YAPIMI BEBEKLER

Yılsız Yücel, "Kitre, pamuk, kumaş ve tel kullanarak bebekleri yapıyoruz. Bebeklerin yüzlerini de hazır almak yerine kendimiz yapıyoruz. Kıyafetlerini kursiyerlerle birlikte dikiyoruz. Bu sanatı elimizden geldiğince sürdürmeye çalışacağız. Bunlar kanserojen etkisi olmayan, doğal bebekler. Hepsi el yapımı. Tandırda ekmek yapan kadınlar, bahçede çalışan insanlar, traktör kullanan insanlar gibi ürünler yaptık. Bunun yanı sıra da Çerkez kıyafetleri, halk oyunları kıyafetleri, gelin-damat, semazenler, askerler gibi çok çeşitli ürünler yaptık." dedi.

İSTEYEN HERKES YAPABİLİR

Yıldız Yücel, isteyen herkesin özellikle de kadınların boş zamanlarında evlerinde oturmak yerine, halk eğitim merkezine gelerek evlerindeki atık malzemeleri güzel eserlere dönüştürebileceklerini anlattı. Ayrıca yapılan ürünlerin fiyatlarının çeşitlerine göre 20 ila 200 arasında olduğundan da bahsetti.

EMEK GEREKTİREN MESLEK

Kursiyerlerden Elif Yılmaz, kursa yaklaşık 2 buçuk aydır geldiğini söyledi. Kitre bebek yapımının zor ve emek gereken bir iş olduğunu anlatan Elif Yılmaz, ilk başlarda zorlandığını fakat zaman geçtikçe ustalaşarak yeteneklerini geliştirdiklerini vurguladı.



