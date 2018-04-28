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Elazığ - Diyarbakır yolunda kaza: 30 yaralı

Elazığ - Diyarbakır karayolunde seyir halinde olan yolcu midibüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada 30 kişini yaralandığı belirtildi.

DHA | 28.04.2018 - 05:15..
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Elazığ - Diyarbakır karayolunun Gezin Mahallesi mevkiinde yolcu midibüsü yoldan çıktı. Yağmurdan dolayı ıslanan yolda midibüsün kontrolden çıkması sonucu devrilen araçtaki yolculardan 2’si ağır 30 kişi yaralandı.

YAĞIŞTAN DOLAYI KONTROLDEN ÇIKTI

Kaza saat 19.00 sıralarında Hazar gölü kenarındaki Gezin Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Elazığ’dan Diyarbakır istikametine giden, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu midibüsü, Hazar gölü yakınlarında yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

Elazığ - Diyarbakır yolunda kaza: 30 yaralı


YARALILAR ÇEŞİTKİ HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada 2'si ağır 30 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Elazığ'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle karayolu trafiğe bir süre kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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