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Elazığ'da 50 kaçak yakalandı

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen göçmenler, İstanbul diye Karakoçan'a götürüldü.

02.11.2017 - 16:06
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Türk filmlerinin unutulmaz klasikleri arasında yer alan ve başrollerini Şener Şen ile İlyas Salman'ın paylaştığı 'Banker Bilo' filmi, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde gerçek oldu.

İSTANBUL'A GİTMEK İÇİN ANLAŞTILAR

İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçen Afganistan, Pakistan, Özbekistan, Buruma ve Myanmar uyruklu 50 göçmen, Van'dan bir otobüsle Ankara ve İstanbul'a gitmek için insan kaçakçılarıyla anlaştı.

Elazığ'da 50 kaçak yakalandı

"TARLADAN YÜRÜYÜN ŞEHRE GİDECEKSİNİZ"

Her göçmen için 650 Dolar alan insan kaçakçıları, 6'sı kadın, 4'ü çocuk 50 göçmeni önceki gece, "Burası İstanbul'dur. Tarladan yürüdükten sonra şehre varacaksınız." diyerek, otobüsten indirdi.

Elazığ'da 50 kaçak yakalandı

KAÇAKLARI BIRAKIP KAÇTILAR

Göçmenleri Karakoçan yakınlarında bırakan insan kaçakçıları, geldikleri otobüsle buradan kaçtı. Geceyi yolda geçiren göçmenleri gün ağırdığında gören çevredekiler, durumu jandarmaya bildirdi.

Elazığ'da 50 kaçak yakalandı

Elazığ'da 50 kaçak yakalandı

Elazığ'da 50 kaçak yakalandı

Elazığ'da 50 kaçak yakalandı

Elazığ'da 50 kaçak yakalandı

Elazığ'da 50 kaçak yakalandı

Elazığ'da 50 kaçak yakalandı

Elazığ'da 50 kaçak yakalandı

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