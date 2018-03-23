Elazığ'da iki cip çarpıştı: 5 yaralı

Elazığ'da 5 kişinin yaralandığı kaza, Ataşehir Mahallesi Hacı Sadettin Efendi Bulvarı'nda meydana geledi. Sürücülerden birinin Güntaç T. olduğu öğrenilirken, diğer sürücünün kimliği tespit edilemedi.
YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 5 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
İtfaiye ekipleri kaza yapan araçlarda benzin kaçağı olmasından dolayı bölgeyi boşaltarak önlem aldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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