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Elazığ'da iki cip çarpıştı: 5 yaralı

Elazığ'da karşılıklı yönlerden gelen iki lüks cip çarpıştı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

DHA | 23.03.2018 - 01:34..
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Elazığ'da 5 kişinin yaralandığı kaza, Ataşehir Mahallesi Hacı Sadettin Efendi Bulvarı'nda meydana geledi. Sürücülerden birinin Güntaç T. olduğu öğrenilirken, diğer sürücünün kimliği tespit edilemedi.

Elazığ'da iki cip çarpıştı: 5 yaralı


YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 5 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

İtfaiye ekipleri kaza yapan araçlarda benzin kaçağı olmasından dolayı bölgeyi boşaltarak önlem aldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elazığ'da iki cip çarpıştı: 5 yaralı VİDEO


Elazığ'da iki cip çarpıştı: 5 yaralı


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