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Elazığ’da ölen kişinin yakınları cihazları parçaladı

Elazığ’da ölen kişinin yakınları, hastane servisinde bulunan malzemeleri yere fırlattı.

İHA | 17.10.2018 - 14:01..
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Fırat Üniversitesi Hastanesinde meydana gelen olayda, plastik cerrahi servisinde yatan kadın bir hasta, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alındı. Fakat hasta yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÇALIŞANLARLA TARTIŞTILAR

Ölüm haberini alan hasta yakınları Plastik Cerrahi servisi çalışanları ve Dahili Yoğun Bakım Ünitesi çalışanları ile tartışmaya başladı.

CİHAZLARI KIRDILAR

Hasta yakınları daha sonra serviste bulunan fotokopi makinesi, yazıcıyı ve bilgisayarları yere atarak parçaladı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Fırat Üniversitesi Hastanesi Yönetimi şahıslar hakkında şikayetçi oldu.

Elazığ’da ölen kişinin yakınları cihazları parçaladı

Elazığ’da ölen kişinin yakınları cihazları parçaladı

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