Elazığ'da zırhlı araç devrildi: 1 şehit 1 yaralı

Bu akşam saat 21:00 sıralarında meydana gelen kazada, zırhlı araç sinyal kesici jammer taşıyordu. Zırhlı aracın görevi aynı zamanda askeri konvoyun önünde güvenliği sağlamaktı.

KARLI YOLDA KONTROLDEN ÇIKTI

Elazığ- Karakoçan karoyulunun Kuruca geçidi Yenikaya yol ayrımında meydana geldi. Elazığ'dan Van'a giden 15 zırhlı araçtan oluşan askeri konvoyun önünde güvenliği sağlayan, sinyal kesici jammer taşıyan araç, karlı yolda kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, 1 uzman çavuş olay yerinde şehit oldu, 1 uzman çavuş da yaralandı. Yaralı asker, olay yerine sevk edilen ambulansla, Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle yolda çift yönlü uzun araç kuyruğu oluştu. Bingöl Valisi Ali Mantı, yaralı askeri hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu, sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.



