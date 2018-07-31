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Elektriğe zam geldi

Yarından itibaren geçerli olmak üzere elektriğe yüzde 9 zam geldi.

Haber Merkezi | 31.07.2018 - 21:53..
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Elektriğe zam geldi

Yarından itibaren geçerli olacak elektrik tarifelerine ilişkin zam kararı Resmi Gazete’nin son mükerrerinde yayımlandı.

YÜZDE 9 ZAM

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, konutlarda kullanılan elektriğin kilovatsaati yüzde 9,57 artış ile 29,578 kuruş oldu. Sanayi elektriğinin fiyatı ise yüzde 9,26 arttı. 24,479 kuruşa yükseldi. Ticarethanelerde kullanılan elektriğin fiyatı da yüzde 0,55’lik bir değişimle 30,816 kuruşa yükseldi.

Öte yandan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun, TETAŞ tarafından uygulanacak toptan satış tarifelerine ilişkin kararı da, yarından geçerli olmak üzere TETAŞ’ın perakende satış lisansına sahip bölgesel elektrik dağıtım şirketlerine satacağı elektrik fiyatı 19,41 oranındaki bir değişimle 16,55 kuruşa çıktı.

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