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Elektrik akımına kapılan hamile kadın öldü

Karaman'da şofbeni kapatmaya çalışırken akıma kapılan hamile kadın hayatını kaybetti, ameliyatla alınan bebeği yaşam mücadelesi veriyor.

24.07.2017 - 07:26
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KABUL

Larende Mahallesi Buğday Pazarı yakınlarında ikamet eden 17 yaşındaki Suriye uyruklu Vaed El Ahmet, banyodaki elektrikli şofbeni kapatmak isterken akıma kapıldı.

ÇIĞLIKLARINI DUYDULAR

Kadının çığlıkları üzerine banyoya giden Vaed El Ahmet'in eşi ve yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

7 AYLIK HAMİLEYDİ

Vaed El Ahmet'in 7 aylık hamile olduğunu öğrenen doktorlar, kadının karnındaki bebeği ameliyatla aldı. Anne karnından çıkarıldığında kalbi atmayan ancak müdahalelerle hayata döndürülen bebek, yeni doğan servisinde kuvöze alındı. Bebeğin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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