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Elektrik akımına kapılan koyunu kurtarmak isterken öldü

Çorum'da elektrik akımına kapılan koyununu kurtarmaya çalışan çoban hayatını kaybetti.

İHA | 07.09.2018 - 02:01..
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Sungurlu ilçesine bağlı Çadırhöyük köyünde yaşayan Bayram Irkıçatal (31) arazide hayvanlarını otlattıktan sonra akşam saatlerinde köye döndü.

Irkıçatal, hayvanlarını eve götürdüğü sırada koyunlardan birisi köy içerisinde bulunan elektrik direğinde akıma kapıldı.

Akıma kapılan koyunu kurtarmaya çalışan Irkıçatal’da bir süre sonra elektrik akımına kapıldı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Olayın ardından yaralanan talihsiz çoban kaldırıldığı Kızılırmak İlçe Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Elektrik akımına kapılan koyunu kurtarmak isterken öldü

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