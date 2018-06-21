Elektrik direğinde yangın çıktı, yavru leylekler öldü

Malkara'nın Hacısungur Mahallesi'nde, leyleğin yuva yaptığı elektrik direğinde meydana gelen patlamayla birlikte yangın çıktı.

3 YAVRU LEYLEK KURTARILAMADI

Alevler içinde kalan direkte leyleğin yaptığı yuvada bulunan 3 yavru leylek telef oldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi. Bölgede elektrik kesilirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Soğutma çalışmalarının ardından yuvada bulunan 3 yavru leyleğin telef olduğu görüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.