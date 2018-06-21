taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.057
USD
4,7320
EURO
5,4982
ALTIN
192,87
PETR
73,5300

Elektrik direğinde yangın çıktı, yavru leylekler öldü

Tekirdağ Malkara'da elektrik direğinde çıkan yangında 3 yavru leylek telef oldu.

DHA | 21.06.2018 - 19:29..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Malkara'nın Hacısungur Mahallesi'nde, leyleğin yuva yaptığı elektrik direğinde meydana gelen  patlamayla birlikte yangın çıktı.

3 YAVRU LEYLEK KURTARILAMADI

Alevler içinde kalan direkte leyleğin yaptığı yuvada bulunan 3 yavru leylek telef oldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi. Bölgede elektrik kesilirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Elektrik direğinde yangın çıktı, yavru leylekler öldü

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Soğutma çalışmalarının ardından yuvada bulunan 3 yavru leyleğin telef olduğu görüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Elektrik direğinde yangın çıktı, yavru leylekler öldü



Elektrik direğinde yangın çıktı, yavru leylekler öldü



Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gezici Araştırma Şirketi son anketi yayınladı

Gezici Araştırma Şirketi son anketi yayınladı

358
ORC'nin kamuoyu araştırması birinci turu işaret etti

ORC'nin kamuoyu araştırması birinci turu işaret etti

470
Muharrem İnce'den polis memuruna hakaretler

Muharrem İnce'den polis memuruna hakaretler

719
Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe

Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe

443
Yılmaz Özdil: Saadetlileri sırtımda Kabe'ye kadar taşırım

Yılmaz Özdil: Saadetlileri sırtımda Kabe'ye kadar taşırım

330
Cumhurbaşkanı Erdoğan için Kahramanmaraş'ta dev kalabalık

Cumhurbaşkanı Erdoğan için Kahramanmaraş'ta dev kalabalık

235
Meltem Cumbul da seçim için tatili kısa kesti

Meltem Cumbul da seçim için tatili kısa kesti

246
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM