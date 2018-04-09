Elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 genç can verdi

Ayvalık'ta dün saat 01.00 sıralarında, ilçe merkezinden Sarımsaklı Mahallesi’ne doğru giden Gözde Ç. (17) yönetimindeki otomobil hızlı girdiği virajda savrularak, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Otomobil hurda yığınına dönerken, sürücüsü Gözde Ç. ile yanındaki arkadaşları İbrahim Alper Yavaş (19) ve Mert Artur (22), olay yerinde yaşamını yitirdi. Araç içerisinde sıkışan gençlerin cesetleri, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gözde Çam, İbrahim Alper Yavaş ve Mert Artur'ın cesetleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

TRAFO VİNÇ YARDIMIYLA SÖKÜLDÜ

Kazanın ardından yıkılma tehlikesi olan beton elektrik direği ve üzerindeki trafo, vinç yardımıyla sökülerek taşındı.