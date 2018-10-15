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Elektrik faturalarına yansıyan kayıp kaçak bedeli

Kaçak elektrik kullanımı nedeniyle faturalara 35 milyar TL'lik bir bedel yansıtılıyor.

Haber Merkezi | 15.10.2018 - 09:38..
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Elektrik faturalarına yansıyan kayıp kaçak bedeli

Elektrik faturalarına yansıtılan kayıp kaçak bedeli yeniden gündemde.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, kanun değişikliği için TBMM Başkanlığı'na teklif verdi.

FATURALARDAKİ KAYIP KAÇAK BEDELİ

Teklifte, dürüst vatandaşların faturalarına yansıtılan kayıp kaçak bedelinin kaldırılması istendi.

MHP'li vekil, teklifinde “Kayıp kaçağın oluşmasında hiçbir sorumluluğu bulunmayan tüketicilerin, dağıtım sisteminin kayıp ve kaçağına muhatap kılınması, Anayasa’nın hukuk devleti, sosyal devlet, adalet ve eşitlik ilkelerine ve evrensel tüketici haklarına aykırıdır.” tespitlerini yaptı.

Elektrik faturalarına yansıyan kayıp kaçak bedeli

35 MİLYAR TL

Konuyla ilgili yaşanan tartışmaları Posta Gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık köşesine taşıdı.

Işık, faturalara yansıtılan kayıp-kaçak bedelinin bedelinin 35 milyar TL olduğunu yazdı.

"MECLİS BUNA DUR DİYECEK Mİ"

Candaş Tolga Işık, yazısında şu ifadelere yer verdi: "Kayıp-kaçak bedeli yaklaşık 35 milyar TL. Elektrik şirketleri bu bedeli faturalara yansıtarak finanse ediyordu. Yani hem kullandığınız elektriği hem de başkasının kaçak kullandığını ödüyordunuz. Bakalım Meclis buna “dur” diyecek mi?"


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