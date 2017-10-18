Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar, 2 bin 797 megavat kurulu güce sahip 11 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.
KESİNTİ 8 SAAT SÜRDÜ
En büyük kesinti, 990 megavat kapasiteli Soma-B Termik Santrali'nde gerçekleşti. Santralde kazan boru patlağı nedeniyle başlayan kesinti, 8 saat 48 dakika sürdü.
Ayrıca, Zonguldak Eren Enerji Termik Santrali'nin 160 megavat kapasiteli ZETES 1 ünitesinde türbin yataklarındaki arıza nedeniyle 10 Ekim'de başlayan kesintinin, 31 Ekim'e kadar devam edeceği bildirildi.