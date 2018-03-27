Elektrikli araçlar dizel ve benzinli araçları bitiriyor

Son dönemde hayatımıza giren ve neredeyse tüm otomotiv devlerinin çalışmalarını bu alana kaydırdığı elektrikli araçlar, her geçen gün popülaritesini artırıyor.

Piyasada yaygınlaşmaya başladıkları ilk dönemde özellikle menzil problemleri yüzünden ailelerin ikinci aracı olan ve genelde kısa mesafe yolculuklarda kullanılan elektrikli araçlar, gelişen teknoloji ve artan menzil sayesinde hızla birinci tercih olmaya başladı.

EKONOMİK TASARRUF EN ÖNEMLİ ETKEN

Elektrikli araçların, içten yanmalı motora sahip araçlara kıyasla başta yakıt olmak üzere; bakım masrafları, parça masrafları gibi konularda ekonomik olarak büyük tasarruf sağlaması, bu araçların tercih edilmesindeki en önemli etken olarak karşımıza çıkıyor.

Özellikle bataryalarda yeni hammaddelerin kullanılmasıyla birlikte üretim maliyeti de azalmaya başlayan elektrikli araçlar, yakın vadede içten yanmalı araçlarla neredeyse aynı fiyata satılıyor olacak.

ÇEVRE DUYARLILIĞI DA ETKİLİYOR

Araştırma sonuçları, elektrikli araçların birinci tercih olmaya başlamasında en önemli ikinci etkenin çevre duyarlılığı olduğunu gözler önüne seriyor. Dizel skandalları, artan hava kirliliği ve özellikle büyük şehirlerde yaşamı zorlaştıran zehirli gaz salınımı, insanları elektrikli otomobil teknolojisine yakınlaştırıyor. Elektrikli motorlar, herhangi bir yanma işlemine tabi olmadığı için çevreye de zarar vermiyor.

Avrupa'da her geçen gün artan nitrojen oksit miktarının insan sağlığını ciddi anlamda tehdit etmesiyle birlikte pek çok şehir dizel otomobilleri yasaklayacağını duyurmuştu. Sayıları her geçen gün artan bu şehirlere, 2020 yılı ve sonrasında dizel motorlu araçların girmesi imkansız hale gelecek.

İÇTEN YANMALI MOTOR DEVRİ SONA ERİYOR

Büyük markaların tüm Ar-Ge çalışmalarını elektrikli otomobil teknolojisine ayırması nedeniyle, 10 yıllık bir vadede içten yanmalı motorların -özellikle otomobillerde- sona ermesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bu yıl otomobil fuarlarında açıkça görüldüğü üzere, neredeyse tüm markalar elektrikli konseptlerini tanıtma yarışı içinde. Geçtiğimiz yıl düzenlenen fuarlardaki elektrikli konseptlere oranla elektrikli modeller bu yıl yüzde 67 oranında artış gösterdi.